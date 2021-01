Mezi prvními očkovanými v žatecké nemocnici byla staniční sestra interního oddělení Eva Menclová, která pečuje o hospitalizované pacienty nejen na covidové jednotce.

Mezi prvními očkovanými v žatecké nemocnici byla Eva Menclová, staniční sestra interního oddělení. Vakcínu proti covidu ji aplikovala Vendula Studená, vrchní sestra gynekologického oddělení, jehož část se v žatecké nemocnici proměnila v očkovací centrum. | Foto: Deník / Petr Kinšt

Do Žatce dorazila vakcína proti covidu-19. Jako první se očkuje zdravotní personál tamní nemocnice, zhruba stovka zájemců z řad zaměstnanců by měla být naočkována do konce tohoto týdne. Dovoz dalších várek vakcíny do města se dá očekávat v průběhu ledna. Pak přijdou na řadu hasiči, policisté nebo vojáci, kteří pomáhají ve zdravotnických a sociálních zařízeních, a nejrizikovější skupina populace – senioři.