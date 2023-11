Oba vánoční stromy pro Žatec, na náměstí Svobody i na náměstí Poperinge, už jsou na svých místech. Stromy dorazily z nedaleké Deštnice. Příští týden se budou zdobit, slavnostní rozsvícení je naplánované na neděli 3. prosince.

Vánoční strom pro Žatec | Video: Deník/Petr Kinšt

„Dva vánoční stromy přivezla nákladní auta do Žatce a oba se také hned začaly stavět. Příští týden vyvrcholí předvánoční přípravy dokončením výzdoby v centru města. Vánoční strom a celá výzdoba na náměstí Svobody se poprvé slavnostně rozsvítí v neděli 3. prosince v 18 hodin,” informoval mediální zástupce žatecké radnice Tomáš Kassal.

Stromy dorazily z Deštnice, městu chmele a piva je darovala obec. Smrk na náměstí Svobody má zhruba 12 metrů, strom na náměstí Poperinge pak kolem 8 metrů. „Oba budou ozdobené příští týden, kdy se také nazdobí velký adventní věnec na Kruhovém náměstí. Letošní vánoční výzdoba ve městě bude mít stejnou podobu jako před rokem. Navíc budou ozdobené listnaté stromy na Smetanově náměstí před finančním úřadem,” oznámil Kassal.

Na náměstí Svobody bude během první adventní neděle také bohatý program, vrcholem má být zvonkohra. „Budou samozřejmě trhy, ukázky historických řemesel, slavnostně se rozsvítí nejen vánoční strom, ale celá výzdoba náměstí,“ uvedl Martin Veselý, ředitel žateckého divadla, které program ve městě chmele připravuje.

Vystoupí také děti ze škol a školek, včetně žáků základní umělecké školy, zahrát má také její The Little bit Band. „Těšíme se také na zvonkohru Zvonky dobré zprávy. Unikátní hudební soubor mladých lidí, kteří hrají na zvonky a chórové zvonky a to nejen koledy a klasiku, ale třeba také ABBU nebo Beatles,“ láká Veselý.

Na výzdobě centra se budou podílet také děti. Ozdobí desítku vánočních stromků v podloubí a vánoční mísy. Ty budou k vidění na náměstí až do 7. ledna.

Zdroj: Deník/Petr Kinšt

Zdroj: Redakce

