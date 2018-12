Žatec - Příjmy a výdaje města Žatec mají v roce 2019 činit 578 milionů korun.

Centrální náměstí Svobody v Žatci. | Foto: DENÍK/Petr Kinšt

Nová fotbalová tribuna, oprava radnice, velké parkoviště v ulici Stavbařů, rekonstrukce Nerudova náměstí, Nákladní a dalších ulic či části hradeb, začátek opravy sídla městské policie. Takové jsou v Žatci hlavní plány pro rok 2019, zastupitelé je „posvětili“ schválením rozpočtu.

„Jednou z hlavních investičních akcí bude v příštím roce určitě revitalizace lokality části území pod hradbami od divadla až ke Kněžské bráně, Nerudova náměstí a Nákladní ulice,“ jmenoval jednu z priorit investičního rozpočtu místostarosta Jaroslav Špička.

Nerudovo náměstí se přitom mělo rekonstruovat už v letošním roce, oprava se ale zdržela kvůli pracím na inženýrských sítích. Obnova plochy má stát více než deset milionů korun, na Nákladní ulici má jít z městské pokladny zhruba dvacet milionů. Na obnovu části území pod hradbami vydá město pět milionů.

Celkové výdaje i příjmy žatecké radnice mají být v příštím roce ve výši 578 milionů korun. Zastupitelé schválili rozpočet bez větších problémů. Další velkou akcí v příštím roce bude rekonstrukce radnice. Město na ni bude čerpat dotaci, práce mají přijít na zhruba 47 milionů.

Budova se bude opravovat uvnitř i zvenku. Některé části městského úřadu už nejsou v dobrém stavu, věž je preventivně zahalena sítí, aby případné padající části fasády nikoho nezranily.

„Je dobře, že se radnice opraví. Konečně zmizí ten modrý hadr, co je na věži,“ přivítal Pavel Novotný a potvrdil tak, že lidé ze Žatce rozhodně nejsou rádi, že je jejich historická radnice zčásti zahalena.

Tribuna za deset milionů

Dočkají se také fotbaloví fanoušci. Po několika odkladech by se příští rok konečně měla začít budovat nová krytá tribuna na hřišti Slavoje. Na jeho příznivce totiž několik let pršelo. Práce tam mají přijít na 10,5 milionu korun. „Jsme rádi, že se stavba tribuny blíží. Čekáme na ni roky. Kromě toho, že fanoušci budou konečně schovaní pod střechou, nám to umožní rozšířit činnost. Budeme moci třeba pořádat různé mládežnické turnaje nebo krajské finále poháru,“ sdělil sekretář Slavoje Žatec Pavel Maňák.

Radnice plánuje i další akce. „Zahájena by měla být rekonstrukce budovy městské policie či první etapa opravy střechy na škole v Komenského aleji. Ta nás trápí už delší dobu,“ doplnil místostarosta Jaroslav Špička. Rekonstrukce sídla strážníků má přijít celkově na zhruba 11 milionů korun.

Budovat se má v roce 2019 také velké parkoviště v ulici Stavbařů, které by mělo ulevit přetíženým parkovištím na sídlištích. Stavět se má i parkoviště u Cihelny.

„Další akcí by mělo být například vybudování odpočinkové zóny u domu s pečovatelskou službou v Písečné ulici. Opravovat se mají povrchy ve Svatováclavské ulici, pokud přijde dotace, tak také chodníky v Pražské ulici. Předlážděna má být v příštím roce také ulice Volyňských Čechů u pošty, která už není v dobrém stavu,“ vyjmenoval Špička.

V plánu jsou i další opravy ulic. Například Rafaela Ungára, Jiráskova či část Horovy ulice.