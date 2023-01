Jako první se tento týden v ulicích Růžová, Javorová, Jabloňová a Lípová u kontejnerů objevily dopravní značky zákaz stání s dodatkovým textem, že platí v úterý a čtvrtek od 10 do 14 hodin. „Jedná se pouze o přechodnou úpravu, a to z důvodu, že na těchto místech se objeví podél kontejnerových stání vodorovné dopravní značení, tedy žluté čáry. Provede se za příznivých klimatických podmínek pro lajnování, předpokládáme, že to bude do 30. dubna,“ vysvětlila Světlana Janegová Tököliová z odboru místního hospodářství a majetku žatecké radnice.