Nové workoutové venkovní hřiště už brzy vyroste v Žatci. Má být v Mládežnické ulici za sportovním klubem G-Titáni. V hlasování o tom rozhodli lidé z města.

Nové workoutové hřiště má být v Žatci v Mládežnické ulici za tělocvičnou G-Titánů. | Video: Deník/Hynek Dlouhý

Workout má být vybudován za tělocvičnou G-Titánů, na dohled od ulice Bratří Čapků. „Do hlasování, které probíhalo prostřednictvím Mobilního rozhlasu Žatec, se od 6. do 15. října zapojilo celkem 245 obyvatel. Polovina z nich, konkrétně 123 respondentů, vybrala jako nejlepší lokalitu prostor za tělocvičnou G-Titánů v Mládežnické ulici. Třicet procent hlasujících dalo přednost místu u sportovní plochy v ulici K Perči, dvacet procent lidí chtělo sestavu umístit ve Vrchlického ulici vedle dětského hřiště," informovala žatecká radnice.

Instalace sestavy pro cvičení pod širým nebem by mohla proběhnout ještě letos. Pokud to dovolí počasí. „Samotné práce by měly proběhnout v listopadu, pokud to umožní počasí. Pokud to kvůli počasí nebude možné, zabuduje se hřiště na jaře, nejspíše v březnu či dubnu," píše se na webu města.

Až k pracím dojde, bude se betonovat. A proto žádá radnice veřejnost, aby v době tvrdnutí materiálu nikdo sestavu nepoužíval, aby ji nepoškodil. Místo bude označeno.

Po dalším workoutovém hřišti byla v Žatci mezi sportovci poptávka. Velké workoutové hřiště vyrostlo před lety u řeky Ohře nedaleko fotbalového hřiště Slavoje.