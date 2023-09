Nové značení k památkám v Žatci, zřízení dalších parkovišť u centra, zavedení turistického spojení mezi městem, Trnovany a Stekníkem. To jsou některé novinky, které připravuje město Žatec v souvislosti se vstupem města a okolní chmelařské krajiny na seznam světového dědictví UNESCO.

Město Žatec, vesnice Stekník a Trnovany a okolní chmelařská krajina jsou na seznamu světového dědictví UNESCO. | Foto: Deník/Petr Kinšt

Se zápisem se všeobecně očekává větší zájem o město a okolí ze strany turistů. „Plánujeme setkání s místními podnikateli, kde si řekneme, co město ještě potřebuje vylepšit. Například v oborech gastronomie nebo ubytování,“ sdělil žatecký starosta Radim Laibl. „Nicméně Žatečané pro nás zůstanou na prvním místě. Nechceme, aby se vstupem do UNESCO cítili nějaké upozaďováni na úkor turistů,“ dodal.

Jedním z prvních kroků na poli turistického ruchu, který město zřejmě připraví, je aktualizace turistického značení. „Město dokončuje rekonstrukci kláštera, skončila rekonstrukce synagogy. To jsou určitě cíle, na které bychom chtěli turisty lákat,“ sdělil místostarosta Pavel Pintr.

V Žatci se aktuálně řeší, jaký model parkování bude v centru města v následujících letech platit. Zda se dosavadní zpoplatnění některých lokalit nerozšíří nebo naopak nezruší. Jasno by podle vedení radnice mělo být do konce letošního roku. Ve čtvrtek 21. září budou zastupitelé jednat o tom, zda město koupí pozemek o výměře 564 metrů čtverečných v Dlouhé ulici kousek od synagogy. „V budoucnu by tam mohlo být další parkoviště,“ sdělil starosta. S ním se podle něj počítá také při plánované rekonstrukci prostoru U rampy pod Nákladní ulicí.

Kromě historického jádra Žatce a jeho Pražského předměstí s technickými památkami se na seznam UNESCO dostala také chmelařská krajina a vesnice Stekník a Trnovany. V současné době je tam veřejná doprava minimální, vlaky na trati Žatec – Lužná u Rakovníka v Trnovanech nezastavují. To by se podle vedení města mělo v budoucnu změnit. Samo nádraží v Trnovanech by se podle plánů mělo stát vstupním místem pro turisty do chmelařské krajiny. „Jednáme s ředitelem železničního muzea v Lužné u Rakovníka, aby z jejich historických vozů sestavili vlak, takový malý pendl, který by jezdil mezi Žatcem a Trnovany,“ řekl ředitel žatecké turistické organizace Chrám chmele a piva Jaroslav Špička.

Ve stádiu úvah je podle něj také doprava turistů traktorem s valníkem. „Místní ho znají pod lidovým názvem babosed. Vozil by návštěvníky ze Žatce do Stekníku a Trnovan a zpět,“ nastínil.

Na prestižní seznam světového kulturního dědictví byly zapsány město Žatec a krajina žateckého chmele včetně vesnic Stekník a Trnovany v pondělí 18. září. Jedná se o první chmelařskou krajinu na světě s tímto prestižním oceněním. Česká republika se díky tomu dočkala sedmnáctého zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO.