/FOTO, VIDEO/ Příští týden, konkrétně ve středu 15. května, se zavře silnice I/27 Most – Plzeň v Žiželicích u Žatce. A to v souvislosti s výstavbou obchvatu obce. Uzavírka potrvá téměř dva roky, frekventovaná silnice bude opět průjezdná až po uvedení obchvatu do provozu. Po tu dobu budou muset řidiči po objízdných trasách.

Stavba obchvatu Žiželic přinese uzavření silnice I/27 Most - Plzeň. | Video: Deník/Petr Kinšt

„Podle současného harmonogramu prací je zprovoznění obchvatu Žiželic v plánu v únoru roku 2026,“ sdělil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Od 15. května bude uzavřena silnice ze Žiželic jak ve směru na Žatec, tak i na Most. Na konci letošního roku se sice část směrem od Žatce zprovozní, nicméně i tak budou Žiželice neprůjezdné. Uzavírka směrem na Most potrvá až do zprovoznění obchvatu.

Objízdná trasa pro osobní auta povede přes Staňkovice. Kvůli očekávanému náporu aut padlo rozhodnutí, které přinese uzavření Generálské – obecní komunikace, která spojuje Staňkovice a průmyslovou zónu Triangle. „Ukázalo se, že Generálská není na nápor aut, který se dá očekávat, připravena. Když byl před pár dny uzavřený přejezd v Žiželicích, došlo na ní k několika nehodám, které ji zablokovaly. Cesta je úzká, řidiči tam jezdí rychle, navíc ji v zimě neudržujeme,“ přiblížil staňkovický starosta Pavel Pařízek. Ve směru od Staňkovic bude umožněný vjezd ke střelnici, z druhé strany od zóny Triangle bude ale platit úplný zákaz vjezdu.

Padá tak možnost, že by řidiči během uzavírky Žiželic tuto cestu, která dostala název v souvislosti s někdejším vojenským letištěm, využívali jako zkratku. Budou muset po celé oficiální objízdné trase, a to po silnici II/250 přes Staňkovice k mimoúrovňové křižovatce Bitozeves s dálnicí D7.

Pro řidiče osobních aut jedoucích ze Žatce ve směru na Chomutov přichází při uzavírce v Žiželicích do úvahy alternativa v podobě trasy přes Hořetice a Hrušovany. Tyto silnice třetí třídy budou zvládat očekávaný zvýšený nápor aut jen stěží, velmi problematická je Chomutovská ulice v Žatci a úzká silnice ve svahu mezi Hořeticemi a Hrušovany.

Objízdná trasa pro kamiony povede po karlovarské I/6, slánské I/16 a Chomutovské I/7. Řidiči si tak najedou 80 kilometrů navíc. Na zmíněné trasy přes Staňkovice a Hrušovany nebudou smět nákladní auta. Nad Staňkovicemi platí zákaz kvůli sesuvu svahu dlouhodobě, nyní přibudou značky také na silnici přes Hořetice a Hrušovany. „Je to z důvodu zamezení vjezdu nákladních vozidel na silnici třetí třídy v obci Hrušovany, která je zcela nevhodná pro vedení objízdné trasy. Pokud by se dopravním značením v rámci uzavírky I/27 provoz neomezil, byla by tato silnice řidiči navedenými navigací či s místní znalostí využívána jako objízdná trasa pro veškerou dopravu, což by zcela zásadně ohrozilo bezpečnost silničního provozu. Dopravním značením je nutno zakázat využití této trasy pro nákladní vozidla,“ uvedl v příslušné vyhlášce vedoucí odboru dopravně správních agend Městského úřadu v Žatci Jiří Dobruský.

Na to, aby si těžká nákladní auta cestu nezkracovala přes Staňkovice nebo Hořetice, bude dohlížet policie. „V rámci běžného výkonu služby se naši policisté zaměří na úseky, na kterých je vedena objízdná trasa,“ potvrdil policejní mluvčí Jakub Mareš.

Pro obyvatele Žiželic je uzavření silnice I/27 dobrou i špatnou zprávou. Ta pozitivní je, že se po desítkách let zbaví tranzitní dopravy v podobě tisíců aut denně, ta se už do obce nevrátí. Uzavírka totiž skončí, až silničáři zprovozní obchvat. Negativní zprávou pro Žiželické je, že na objízdné trasy budou muset i oni. Uzavřou se oba výjezdy z obce na silnici I/27, kamkoliv pojedou, budou muset přes Hořetice. A třeba cesta za prací do zóny Triangle se jim notně prodlouží. „Jsme samozřejmě rádi, že o tranzitní dopravu přijdeme, pro naší obec to bude velký přínos. Čekáme na to dlouhé roky. Na druhou stranu se uzavírka dotkne i našich obyvatel, budou muset po objížďkách. Musíme to ty dva roky vydržet a pak už to bude dobré,“ sdělila starostka Žiželic Květa Panská.

Stavební práce na tříkilometrovém obchvatu Žiželic se po geologickém průzkumu rozeběhly letos na jaře. V současné době se provádějí vrty pro piloty pro založení velkého mostu přes údolí potoka Hutná, který se stane podstatnou částí nového úseku silnice. Most bude 380 metrů dlouhý a 30 metrů vysoký, velkou úpravou projde silnice I/27 nad obcí směrem na Most. Narovná se a rozšíří, přibude „předjížděcí“ pruh.

