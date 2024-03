Komplikace čeká na šoféry cestující mezi Žatcem a Mostem či Chomutovem. Dva dny bude kvůli renovaci uzavřen železniční přejezd na velmi vytížené silnici I/27 v Žiželicích. Uzavírka proběhne začátkem dubna, objíždět se bude přes Hořetice.

Železniční přejezd, ilustrační foto. | Foto: Deník / Jan Buriánek

Doprava z hojně využívané silnice I/27 bude 8. a 9. dubna svedena na menší silničky. Řidiči se budou muset obrnit trpělivostí. „Kvůli opravě pražců, kterou provede Správa železnic, bude od 8. dubna od 7.00 do 9. dubna do 20.00 hodin zcela uzavřen železniční přejezd v Žiželicích. Řidiči budou muset na trase Žatec – Most využívat objížďku, která je stanovena přes obec Hořetice a v Žatci ulicemi Osvoboditelů a Chomutovská," informovala žatecká radnice.

Objížďka se týká také autobusů, některé zastávky ale nebudou v tyto dny obsluhovány, další budou dočasně přemístěny.