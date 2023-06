„Potřeba úpravy provozu parkoviště vzešla z důvodu nerespektování dopravního značení ze strany řidičů, kteří na parkoviště, které je soukromým pozemkem, odstavovali dlouhodobě svá vozidla a tím bránili užívání parkoviště zákazníkům obchodního centra. Obchodní centrum chceme revitalizovat a umístit do něj nové služby,“ sdělil jednatel společnosti OC Zlatý chmel Jan Křivánek.

Město se s majitelem centra dohodlo na přechodné době do konce letošního roku, do kdy bude ještě možné parkoviště zdarma využít. Podmínkou ale je parkovací karta, kterou obyvatelům okolních panelových domů zdarma vydá OC Zlatý Chmel do 1. července. „Zájemci o parkování mohou oslovit majitele parkoviště na mailové adrese machova@salvum.cz,“ uvedl mediální zástupce města Žatec Tomáš Kassal.

OBRAZEM: Fotky z výšky ukazují, jak pokročila stavba dálnice D7 na Lounsku

Město chce přechodnou dobu využít k vybudování jiného parkoviště v lokalitě. „Chtěli jsme zajistit, aby lidé z okolí, kteří přijedou odpoledne či večer z práce, měli kde zaparkovat. Majitel centra nakonec po našem jednání souhlasil s odkladem placení parkovného, a to až do konce roku 2023. Město tento odklad využije k tomu, aby vybudovalo v této lokalitě jiné parkoviště,“ vysvětlil starosta Žatce Radim Laibl.

Obchodní centrum Zlatý chmel vyrostlo stejně jako sousední kulturní dům Moskva v dobách, kdy se pro panelové sídliště v Podměstí stavěla občanská vybavenost. V průběhu let se v něm vystřídalo několik obchodů, do dnešních dnů zůstala jen samoobsluha. Obyvatelé sídliště volají po jeho oživení, stejně tak jako po revitalizaci přilehlého prostoru Havlíčkova náměstí. To město Žatec připravuje.