„Lidé teď na všem šetří, krmení pro svá zvířata nevyjímaje. Přestali kupovat kvalitní u mě, nakupují ho tam, kde je nejlevnější, za cenu, za kterou snad ani nejde vyrobit. Kvalitu mnozí přestali řešit,“ popisuje Radek Urban.

Naneštěstí pro něj krmivo pro zvířata v posledních letech prodává prakticky každý. Dá se koupit v supermarketech, ve vietnamských večerkách, drogériích…

OBRAZEM: Čestný občan Jan Jíra. Do Loun přijel pogratulovat i Zdeněk Svěrák

Radek Urban dvě desítky let pracoval ve společnostech, které vyrábějí krmiva pro zvířata. Obor ho bavil, před jedenácti lety si v Žatci otevřel „jako koníček“ obchod s chovatelskými potřebami. V poslední době se profesně věnuje jen jemu. Jenže přišla krize.

Oproti minulým rokům se tržby jeho obchodu letos propadly o třicet, čtyřicet procent, počet platících zákazníků klesl o polovinu. „Šetří i moji dlouhodobí zákazníci. Kdo dřív koupil deset tyčinek pro psa, jich teď koupí pět, kdo jich kupoval pět, si vezme dvě,“ přibližuje na příkladu. „Objem prodejů v mém obchodě významně klesl,“ dodává.

Akvatistiku musel zrušit

Deset let jeho prodejna ve dvou místnostech nabízela široký sortiment akvaristiky, v tomto ohledu patřil mezi největší v kraji. „V akváriích jsem měl dohromady deset tisíc litrů vody, kvůli rostoucím cenám energií jsem loni na podzim akvaristiku zrušil,“ popisuje.

„V Žatci je obecně malá kupní síla obyvatel, řada lidí hlavně s dětmi se sem chodila jen dívat. Jako do zoologické zadarmo. To jsem si mohl dovolit do té doby, kdy jsem platil rozumné ceny za energie. Teď už ne,“ vysvětluje.

Náměstí jako odstavná plocha. Placení za parkování v centru Žatce se změní

Pokud by akvaristiku nezrušil, za energie, hlavně vytápění plynem, by nyní platil odhadem třicet tisíc korun měsíčně. „To bych musel prodat rybičky za nějakých sto tisíc korun, což je naprosto nereálné,“ přiblížil.

V současné době nabízí jen doplňky pro akvaristiku, sortiment obchodu má postavený hlavně na krmení a potřebách pro psy, kočky a další domácí mazlíčky.

Šanci na brzké zlepšení situace ztrátového obchodu Radek Urban příliš nevidí. „Drtí mě nedostatek zákazníků,“ říká.

Do Triangle míří další firma. Exyte se rozjede už letos, zaměstná až 130 lidí

Je dlouhodobým kritikem stavu žateckého historického centra, kde drobných podnikatelů a provozoven ubývá. Oživení, o kterém se roky mluví, se nekoná. Řada obyvatel Žatce nemá důvod do centra týdny a měsíce přijít, sestěhovávají se tam sociálně slabší skupiny.

„Podle mě je také velký problém, že se v centru nedá zaparkovat, náměstí je jedna velká odstavná plocha pro auta. Zákazník, který nemá kde zaparkovat, radši jede jinam,“ popisuje.

„Náměstí by mělo být centrem života ve městě, to bohužel řadu let v Žatci není. Chybí mi cílená podpora ze strany města, jak centrum dlouhodobě oživit,“ říká majitel zverimexu.