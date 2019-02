Žatec - Nejvyšší zakázka v historii města Žatce, dvousetmilionový tzv. Chrám chmele a piva, je předmětem sporů a pochybností. Okolnosti výběrového řízení bude řešit Úřad pro hospodářskou soutěž.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/František Hloušek

Výběrové řízení na nejvyšší zakázku v historii Žatce bude řešit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Společnost PSJ chce podat stížnost k úřadu, jakým způsobem město vybralo firmu na realizaci stavební části projektu Chrámu chmele a piva za téměř dvě stě milionů korun.

O zakázku se ucházelo sedm firem, mezi nimi i PSJ. Radnice vybrala firmu Metall Quatro. Ta pro město už dříve rekonstruovala část nemocnice, sídliště Jih nebo šatny na fotbalovém hřišti.

„V podstatě ihned po zjištění stavu přihlášených firem jsme oficiálně upozorňovali na skutečnost, že společnost Metall Quatro nesplňuje technické kvalifikační předpoklady, a to že tato firma nikdy nerealizovala zakázku v minimálním objemu 100 milionů korun. Dle zákona nelze jednotlivé zakázky sčítat, jak se stalo v případě Metall Quatro, která sečetla několik zakázek v Nemocnici Žatec. Upozornění bylo zasláno na společnost Gordion, která výběrové řízení pro město organizuje a také na vedení Žatce a odbor rozvoje města. Ale ani výběrová komise, ani vedení města, ani odbor rozvoje města vůbec nereagovaly,“ sdělil Deníku Petr Soběslav, projektový manažer společnosti PSJ, která patří mezi největší stavební firmy v ČR. „Je to tak trochu s podivem, vždyť je to „historická zakázka“ města Žatec,“ dodal.

„Vítězná společnost Metall Quatro splnila vše, co měla,“ tvrdil na dotaz Deníku Aleš Kassal, místostarosta Žatce.

Společnost PSJ má ale k výběrovému řízení na Chrám chmele a piva další námitky, se kterými se chce odvolat k ÚOHS. „Jejich obsah zatím nesdělíme, myslím si, že by to nebylo fér jednání vůči zadavateli, abychom něco sdělili dříve do médií a až potom oficiálně na městský úřad,“ uvedl P. Soběslav.

V rámci projektu Chrámu chmele a piva za čtvrt miliardy korun, který si v letech 2009 až 2011 klade za cíl přeměnu historické části města v atraktivní turistické centrum s tématikou chmele a piva, dojde k rekonstrukci několika budov a ulic. Město na to dostalo dotaci 211 milionů korun ze zdrojů Evropské unie. ÚOHS řešil v minulých letech veřejné zakázky města Žatce několikrát. Od úřadu město dostalo pokutu za porušení zákona o veřejných zakázkách při rekonstrukci náměstí Svobody. Stejný úřad označil za netransparentní způsob výběru firem na rekonstrukci Chelčického náměstí a ulic J. Wolkera a Šafaříkovy. Nařídil řízení zrušit.

V poslední době provázely pochybnosti také nedávnou zakázku města na položení datových kabelů v rámci třetí etapy v žatecké nemocnici. Přihlásilo se do něj sedm firem. Nejprve jich bylo pět vyřazeno, později jen čtyři. Přitom vyřazené firmy nabídly vesměs nejnižší ceny, která byla nejdůležitější kritériem pro výběr firmy.

Město tak zaplatí za kabely o půl milionu korun víc, než byla nejnižší nabídka. Důvodem k vyřazení firmy, která nabídla nejnižší cenu, bylo oficiálně to, že nepředložilo seznam dodavatelů. Ta ale podle svého tvrzení žádné dodavatele nemá.