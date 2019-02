Žatec - Počasí má být dobré, pořadatelé čekají na Dočesnou několik desítek tisíc návštěvníků.

V centru Žatce není možné při Dočesné zaparkovat, zakázán bude i vjezd. | Foto: Deník/Petr Kinšt

V Žatci zítra, v pátek 2. září, začíná 54. ročník Dočesné, která je podle pořadatelů největší slavností chmele v Evropě.

Počasí má být dobré, také proto se očekává opět několik desítek tisíc návštěvníků.

Model slavností zůstává stejný jako v minulých letech – jsou dvoudenní, návštěvníci se mohou těšit na páteční a sobotní hudební program na podiu před radnicí a na autobusovém nádraží. Mezi nejznámější vystupující patří kapely Olympic, BSP, slovenští No Name či zpěvák Wabi Daněk.

Ulice a náměstí za radnicí budou tradičně patřit kolotočům a dalším atrakcím. Chybět nebudou doprovodné akce, jako například tradiční výstava drobného zvířectva, burza pivních etiket, recesní expozice Muzea Homolupulů v Husitské baště či program na U – rampě pod městskými hradbami.

Motoristé však musí kvůli Dočesné počítat s komplikacemi. Už několik dní je počet parkovacích míst v centru kvůli příjezdu kolotočů omezen, od dnešního podvečera bude vjezd do centra města od Kruhového náměstí zcela uzavřen. „Uzavírka centra města potrvá až do nedělního poledne. Je to požadavek technických služeb, aby mohly bez problémů s překážejícími auty uklidit centrum města,“ sdělil včera pro Deník Jiří Štorek, ředitel žatecké městské policie.

Na pořádek při Dočesné bude dohlížet všech 28 žateckých strážníků, kteří se průběžně vystřídají ve směnách. V ulicích nebudou chybět ani hlídky Policie ČR, v pohotovosti budou tradičně také profesionální i dobrovolní záchranáři.