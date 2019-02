Žatec - Kvůli problému se mimořádně sejdou zastupitelé. Rozhodnou, jak se město k sankci postaví.

Chrám chmele a piva v Žatci | Foto: Deník / archiv

Město Žatec má vrátit téměř celou dotaci, kterou dostalo na projekt Chrámu chmele a piva. Konkrétně 180 z 211 milionů korun. Pokud by k tomu skutečně došlo, ohrozilo by to rozvoj města a jeho investiční možnosti na několik budoucích let.

Město získalo z Regionálního operačního programu Severozápad na zmíněný projekt 211 milionů korun. Nyní Úřad Regionální rady vydal pro město Žatec tři platební výměry, podle kterých má vrátit celkem přibližně 180 milionů korun. „Důvodem byla pochybení při zadávání veřejných zakázek při realizaci projektu Chrám chmele a piva," sdělil Vojtěch Krump, tiskový mluvčí Úřadu Regionální rady. „Příjemce dotace může požádat o prominutí sankce, případně se proti platebnímu výměru odvolat u Ministerstva financí," dodal.

Je pravděpodobné, že přesně tohle město udělá. Rozhodnou o tom zastupitelé na mimořádném jednání ve čtvrtek 31. října. „Je řada variant, jak se k tomu město postaví. Chceme se se situací vypořádat už jen proto, že chceme z operačního programu Severozápad získat další dotace. A to na výstavbu muzejního depozitáře v bývalých papírnách nebo na rekonstrukci autobusového nádraží," sdělil místostarosta Žatce Jan Novotný.

Pochybení odhalil audit

Úřad Regionální rady při stanovení sankce pro město Žatec vycházel ze závěrů auditu společnosti Deloitte. „Podle nás k tak významným pochybením, jak říká tento audit, nedošlo. Máme na to právní rozbory. Právě v této rovině, právní argumentace, si myslím, že se to teď bude řešit," sdělil místostarosta.

V rámci projektu Chrámu chmele a piva za čtvrt miliardy korun došlo v letech 2009 až 2011 k přeměně historické části města v turistické centrum s tématikou chmele a piva. Do výběrového řízení vyhlášeného v roce 2008 se přihlásilo devět firem. Radnice vybrala firmu Metall Quatro a ihned se nad tím vznesla řada otazníků. Podle účastníků výběrového řízení například tato firma nesplnila technické kvalifikační předpoklady.

Z auditu společnosti Deloitte, který si po korupčních aférách v programu Severozápad objednaly ministerstvo financí a Evropská komise, vyplývá, že se problémy vyskytly u 34 z 35 prověřovaných projektů v Ústeckém a Karlovarském kraji. Auditoři konstatovali, že řídící orgán programu Severozápad nepostupoval podle evropských směrnic. „Problém je v tom, že evropské a české právní normy týkající se veřejných zakázek nejsou tak úplně v souladu," tvrdí žatecký místostarosta.