Výstavy, vzpomínkové akce, promítání filmů. To a mnohé další se chystá v okrese Louny v souvislosti s blížícím se 30. výročím událostí spojených se 17. listopadem 1989.

Muzea v Lounech a Žatci si tehdejší události v obou městech připomenou výstavami. V Oblastním muzeu v Lounech probíhá od října expozice Rok 1989 na Lounsku, k vidění jsou plakáty, transparenty, letáky, dobové noviny a časopisy, fotografie, dokumenty nebo samizdatová rozmnožovačka lounského disidenta.

„Výstava začíná obdobím sovětské perestrojky. Podle mého soudu to byla klíčová událost pro to, co se u nás stalo v roce 1989. Většina výstavy je věnována událostem spojených se 17. listopadem, bohužel z tehdejších událostí v Lounech nemáme moc fotografií. Část výstavy je věnována předvolební kampani v roce 1990,“ vysvětlil ředitel muzea Jiří Matyáš.

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci připravuje výstavu s názvem Žatecký listopad a co přišlo poté, začne ve čtvrtek 14. listopadu. „Připomeneme nejen průběh listopadových událostí ve městě, ale vrátíme se v čase také do doby prvních svobodných voleb. Unikátní svědectví doby přineseme v podobě dokumentů, volebních i revolučních plakátů, karikatur, odznáčků, propagačních brožurek, volebních lístků a dalších věcí. Velkou část materiálů si muzeum zapůjčilo ze soukromého archivu z činnosti žateckého Občanského fóra,“ uvedla kurátorka výstavy Milada Krausová.

Vzpomínková setkání

Obě města chystají přímo na neděli 17. listopadu vzpomínková setkání. V Lounech začne od 18 hodin ve Vrchlického divadle, v Žatci se koná od 15 hodin na náměstí Svobody. Probíhat bude v prostoru prodejních stánků, ve kterých bude například ukázka zboží, které bylo před 30 lety v obchodech, i s tehdejšími cenami.

„Dobovou atmosféru doplní hudební hity té doby. Závěr společného setkání obstará zapálení svíček a píseň Modlitba pro Martu,“ přiblížil mediální zástupce města Tomáš Kassal.

Připomínky třicátého výročí převratu se chystají i na jiných místech. Klub Budík na žateckém Hošťálkově náměstí připravuje sobotní večer s písněmi sametové revoluce. Stylové odpoledne k 17. listopadu 1989 chystá na neděli městská knihovna v Lounech. K vidění bude výstava tiskovin, plakátů, novin, chystá se promítání filmů. Komunismus a síť aneb konec zastupitelské demokracie. Tuto šestihodinovou esej režiséra Karla Vachka o čtyřech částech, která zkoumá filozofickou optikou dějiny režimů a revolucí, vůdců a mučedníků, promítne v souvislosti s listopadem '89 v pondělí lounské kino.

V Podbořanech si výročí připomenou v tomto týdnu několika akcemi. Ve čtvrtek proběhne v tamním muzeu přednáška, v pátek se u kulturního domu položí věnce, v neděli ráno je v kostele v plánu bohoslužba za oběti komunismu a totalitní režimů a večer koncert tamní ZUŠ v kulturním domě.