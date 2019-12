Na zahradě u domu v žatecké Mostecké ulici má různé přístroje, které automaticky měří meteorologická data – třeba směr a sílu větru, teploty vzduchu a půdy nebo množství srážek. Ona pozoruje a třikrát denně zaznamenává atmosférické jevy, sleduje celkovou podobu počasí.

Marie Karasová původem z Chomutova se vyučila zahradnicí, od roku 1958 bydlí v Žatci. Celý profesní život pracovala v zahradnictví Cinke. „V lednu roku 1974 jsem se začala starat o meteorologickou stanici, která tam stála od začátku padesátých let. Do konce roku 1973 ji vedl pan Cinke, odstěhoval se a mně ji předal,“ vysvětlila 77letá Marie Karasová.

Do roku 2003 bydlela v areálu zahradnictví, pak se přestěhovala do nově postaveného domu v Mostecké ulici. Jelikož se o stanici v zahradnictví nikdo nechtěl starat, stěhovala se s ní. Zároveň s tím, od 1. prosince 2003, byla automatizována. Naměřená data jsou každých deset minut přenášena do sběrného centra ČHMÚ a on–line jsou k dispozici na internetu.

Marie Karasová dohlíží na „chod“ automatické stanice a třikrát denně zaznamenává stav počasí. Tedy, zda je jasno, oblačno, zataženo, mlha či bouřka. Sleduje také stav půdy, zda je suchá nebo blátivá. V zimě měří výšku sněhu a množství vody v něm. „Být pozorovatelkou počasí mě baví. Celý život jsem pracovala jako zahradnice a i teď v důchodu se tomu věnuji. Práce na zahradě a počasí jsou úzce provázané,“ sdělila.

Na zahradě má zhruba desetimetrový stožár, na jeho vrcholu přístroje sledují směr a rychlost větru. V budce pod ním se měří teplota vzduchu ve dvou metrech, kousek vedle je čidlo, jež zaznamenává tento údaj ve výšce pěti centimetrů nad zemí. Sonda v zemi dodává data o teplotě půdy v různých hloubkách, automat v sudu kousek vedle pomocí vážení měří množství napršené vody. „Na střeše domu máme ještě zařízení, které zaznamenává sluneční svit. Dřív se to měřilo ručně pomocí papírových pásků, do kterých, pokud svítilo slunce, se vypalovaly dírky,“ vzpomněla dlouholetá žatecká pozorovatelka počasí.

Sedm dobrovolníků

Patří mezi sedm dobrovolníků, se kterými profesionální meteorologové v okrese spolupracují. „V okrese Louny máme klimatologické stanice Žatec, Smolnice, Strojetice a srážkoměrné stanice Peruc, Hřivice, Cítoliby, Velká Černoc,“ vysvětlila Dáša Richterová z ústecké pobočky ČHMÚ.

Všechny mají pod dohledem dobrovolníci, kteří jsou vyškoleni pracovníky ČHMÚ pro činnost pozorovatele meteorologické stanice. Srážkoměrné stanice měří pouze srážky a dobrovolníci pozorují atmosférické jevy. Klimatologické stanice jsou složitější a dodávají víc meteorologických údajů. I v jejich případě dobrovolníci sledují počasí. „Všem našim nadšeným spolupracovníkům patří náš velký dík za jejich činnost,“ dodala Dáša Richterová.

Sledovat počasí baví také Jaroslava Fouse z Podbořan. Je nadšeným fotografem meteorologických jevů, jeho snímky znají diváci pořadu předpověď počasí České televize. „Počasí mě zajímá od mala. První fotografie počasí jsem České televizi poskytl v roce 2012. Tehdy jsem fotil na mobil. Postupně jsem si uvědomil, že telefon nebude to pravé a je potřeba se někam posunout,“ vzpomněl na své začátky spolupráce s televizí, která jeho snímky zveřejňuje pravidelně.

„Co se týče fotografií počasí, mám rád bouřky v létě, hodně sněhu v zimě a pak rád dělám makro fotografie vloček a kapek rosy,“ vysvětlil Jaroslav Fous. Bydlí v Podbořanech, krajinu kolem města ale vnímá jako nudnou. „Proto často jezdím do Krušných hor a na Křivoklátsko, kde má navíc manželka rodiče,“ dodal.