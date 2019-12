S návrhem přišla komise pro výstavbu a regeneraci městské památkové rezervace a městské památkové zóny. „Zaznamenali jsme nárůst počtu žádostí o příspěvek ze strany majitelů domů na jejich opravy. V tuto chvíli fond nestačí, není v něm dost peněz, přestává být smysluplnou pomocí. Aby se jí opět stal, je potřeba v něm navýšit celkové množství peněz,“ vysvětlil předseda zmíněné komise Libor Dongres.

Když majitel nemovitosti přinesl na úřad žádost, v poslední době neměl jistotu, jak vysoký dostane příspěvek. Stalo se, že byl tak nízký, že se rozhodl podle stanovených pravidel opravy neprovádět a svou žádost stáhl. „Bylo by dobré, aby město deklarovalo, jaký minimální příspěvek majitel dostane,“ dodal Dongres. Podle jeho slov je oprava historických domů obecně nákladnější než „obyčejných“ kvůli použití dražších materiálů a pracovních postupů.

„Řadu objektů v centru Žatce koupili v minulých letech noví majitelé, kteří se je snaží opravit. Některé domy jsou velké, rozpočty na jejich opravy vysoké. Bylo by vhodné jejich vlastníkům přispět vyšší částkou,“ souhlasila s návrhem Lucie Radová z Národního památkového ústavu.

Připomněla, že například obnova historické podoby střechy domu nebo restaurování interiérových maleb jsou finančně velmi nákladné. „Ti majitelé to dělají ze svého nadšení, bylo by dobře, kdyby viděli podporu města,“ dodala.

Fasády, okna i statika

Fond regenerace založilo město v roce 2015. Primárně je určený na podporu oprav domů, které se týkají oken, vnějších dveří, fasády a statického zajištění budov.

„Co fond existuje, neměli jsme žádnou procenty vyjádřenou částku, kterou žadatel může získat. Rok od roku to bylo různé, a to v závislosti na počtu došlých žádostí. Vnímám jako užitečné, aby nějaká procentuální částka byla stanovena,“ sdělila starostka Žatce Zdeňka Hamousová. Po navýšení rozpočtu fondu na čtyři a půl milionu korun by měli mít žadatelé o příspěvek jistotu podpory města ve výši minimálně 35 procent.

Kromě města přispívá na opravy památek v Žatci také stát. Ministerstvo kultury finančně podporuje obnovu památek nacházejících se v nejcennějších částech historických měst – v zónách a rezervacích. Díky tomu, že Žatec kandiduje do UNESCO, přišly v posledních letech do města vysoké evropské dotace. Například na rekonstrukci budovy radnice, Mederova domu nebo objektu na rohu Žižkova náměstí a Horovy ulice.