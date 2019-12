Více než sto milionů korun z evropských dotací se podařilo získat majitelům několika významných historických památek v Žatci. O tom, že finance dostanou, se dozvěděli před dvěma lety. A v jaké fázi jsou projekty nyní? Rekonstrukce radnice se dokončuje, v případě synagogy by měla odstartovat na začátku roku 2020.

Značně zchátralý dům na rohu Žižkova náměstí a Horovy ulice se díky dokončené opravě změnil k nepoznání, významný pokrok je vidět i na Mederově domě na náměstí 5. května. Místo něj byly ještě před rokem ruiny.

Dům na rohu Žižkova náměstí a Horovy ulice vlastní společnost Žatecký pivovar. „Veškeré stavební práce byly dokončeny: statika, střecha, stropy, okna, dveře, rozvody. Hotové je i restaurování pískovcového gotického portálu, vnitřní omítky, podlahy, osazeny jsou zařizovací předměty, dokončena fasáda. Vše za dozoru státní památkové péče,“ vypočetla Jana Eisertová z Žateckého pivovaru. Ten chce v čerstvě opravené budově zřídit Muzeum pivovarnictví Žatecka. „Probíhá výběrové řízení na dodavatele expozice a nábytku, podle kterého bude vytvořena a umístěna celá expozice muzea,“ dodala Eisertová. S otevřením muzea se počítá v roce 2020. Pokud půjde vše bez zádrhelů, tak to bude na začátku léta.

V plném proudu je rekonstrukce Mederova domu na nedalekém náměstí 5. května. O tu se stará jeho vlastník, Spolek Mederova domu, a i v jeho případě se počítá s otevřením pro veřejnost v roce 2020.

Také v Mederově domě vznikne menší muzeum. „Expozice připomene stavební historii objektu, ukáže i nálezy z probíhající rekonstrukce. Přiblíží také Mederovu rodinu, která ho koupila v roce 1919. Zahrnovat bude jak dobové dokumenty, tak interaktivní prvky,“ přiblížil předseda spolku Petr Antoni.

Synagoga na opravu čeká

Majitel žatecké synagogy Daniel Černý s rozsáhlou rekonstrukcí ještě nezačal, v případě zdárně dokončeného výběrového řízení by se práce měly rozeběhnout na začátku roku 2020. „Výběrové řízení je v závěrečné fázi. Do konce roku běží lhůty pro podání námitek. Když se ho podaří dokončit, tak se v lednu uzavře smlouva se zhotovitelem a rekonstrukce začne,“ sdělil Černý.

Rekonstrukce synagogy a sousedního rabinátu se dotkne střech, fasády včetně oken, obnoví se interiéry. Ze synagogy vznikne multifunkční kulturní prostor s muzeem židovství na Žatecku.

Tak to vypadalo v synagoze dříve:

Čtvrtou památkou, na jejíž rekonstrukci přišla do Žatce významná dotace, je budova radnice. Některé práce už jsou ukončené, jiné pokračují. Kompletní oprava by měla skončit v první polovině příštího roku v závislosti na počasí. To bude mít vliv především na elektroosmózu, což je moderní metoda pro vysoušení soklu, tedy spodní části fasády. Teprve po dokončení této části prací se bude dodělávat. „Každá vrstva fasády potřebuje určitý čas, než se začne s další, a na to vše má přitom vliv počasí. Proto nelze přesně říct, kdy bude fasáda kompletně dokončená,“ vysvětlila vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Mazánková.

Připravuje se také expozice, která zkrášlí radniční věž. „Plánujeme ji takovou, aby zaujala všechny věkové kategorie. Tematicky se bude zaměřovat především na samotnou radnici,“ přiblížila Mazánková.