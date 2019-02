Žatec /ANKETA/ - V místě vznikl spor s majitelem pozemků, který blokuje provoz části svahu a vleku.

Politikové v Žatci řeší, zda město koupí sjezdovku v Horní Halži na Chomutovsku v Krušných horách. Příslušné pozemky jsou nyní v majetku TJ Lokomotiva Žatec a tamního soukromého zemědělce, který ale provoz části vleku a sjezdovky blokuje.

Záměr, aby město příslušné pozemky koupilo, podpořila „sportovní" komise při radě města. Zatím projednávání odložila. Konečné rozhodnutí bude na zastupitelích města. „Rada města v této věci žádné usnesení nepřijala. Doplní se k tomu další informace a pak věc půjde do rady znovu. Konečné rozhodnutí o případném nákupu pozemků pak bude na zastupitelích," sdělil Jaroslav Špička, místostarosta Žatce.

Byl by zájem?

Radnice nyní například zjišťuje, jaký by měly zájem o lyžování na této sjezdovce žatecké školy. Řeší se také přístupy k pozemkům.

S žádostí, aby město odkoupilo příslušné pozemky o výměře přes jeden hektar, přišla TJ Lokomotiva Žatec. Spolek provozuje vlek v Horní Halži od sedmdesátých let 20. století, místo je v provozu během víkendů, vánočních a jarních prázdnin. Využívá ho jak osm desítek členů lyžařského oddílu TJ Lokomotiva Žatec, tak i široká veřejnost. O provoz vleku se na dobrovolné bázi starají členové tělovýchovné jednoty, náklady hradí z členských příspěvků a z ceny jízdenek.

Část sjezdovky blokuje další majitel

V posledních letech ale může Lokomotiva Žatec provozovat vlek jen v jeho horní polovině, neboť ta zbylá se nachází na pozemcích v majetku soukromého vlastníka - místního zemědělce z nedalekého Perštejna. Ten s jeho provozem nesouhlasí, dokonce nechal spodní část sjezdovky zablokovat balíky slámy.

Lokomotiva Žatec se s majitelem pozemku dohodli na jeho odprodeji. Zemědělec požaduje 150 korun za metr čtverečný, tedy 1,8 milionu korun. Taková částka je mimo finanční možnosti žatecké TJ, proto požádala o pomoc město, aby pozemek koupilo. „Naše TJ by pak bezúplatně převedla na město pozemky o rozloze přibližně jednoho hektaru, které na sjezdovce vlastníme. Vznikl by tak souvislý pozemek v majetku města. TJ by pak na základě dlouhodobého bezúplatného pronájmu na něm provozovala sjezdovku s vlekem," stojí v žádosti žateckého spolku.

Sleva pro Žatečany? Možná

„Toto řešení by nám umožnilo pokračovat i dál v naší činnosti. Dodalo by nám to také právní jistotu do budoucna pro potřebnou rekonstrukci vleku," sdělil Tomáš Petříček, předseda TJ Lokomotiva Žatec. Podle jeho slov se nabízí využití lyžařského vleku žateckým školám za zvýhodněných podmínek, stejně jako třeba možnost zlevněného jízdného žateckým občanům.

Horní Halže se nachází nedaleko Měděnce na Chomutovsku v nadmořské výšce necelých devět set metrů. V této obci má chalupu nebo chatu celá řada obyvatel Žatce.