Radnice plánuje výstavbu nového skate parku a při té příležitosti padl návrh na jeho přestěhování na jiné místo. Uvolněná plocha by se využila k výstavbě parkoviště, které by sloužilo jako alternativa ke zvažovanému zpoplatnění parkování v historickém jádru Žatce. Se záměrem ale nesouhlasí „skejťáci“, o současnou lokalitu nechtějí přijít.

Město má vypracovanou studii, která počítá s tím, že by na jeho dnešním místě vzniklo parkoviště se sedmdesáti místy a skate park by se přemístil do nové lokality. S tím jeho uživatelé nesouhlasí. „Jeho současné umístění na hranici centra města a Podměstí je unikátní, zástavba bytových domů je dál, ale je ideálně dostupný. Pokud se skate park přesune na okraj města, už tomu tak nebude,“ řekl Daniel Nociar ze spolku Občasné Sdružení, který v Žatci pořádá různé sportovně kulturní akce včetně v prostoru skate parku.

V Žatci se podepisovala petice, která požaduje zachování skate parku na současném místě. Je na ní zhruba pět set podpisů. Spolek přišel s návrhem, aby se v lokalitě postavil jak nový skate park, tak nové parkoviště. „Obojí se tam vejde, místa je tam dost,“ tvrdí Nociar. Parkovacích míst by ale zřejmě o něco ubylo.

Zastupitelé, kteří měli schválit příslušnou změnu územního plánu, rozhodnutí odložili.

Nový skatepark. Ale kde?

„Chceme vybudovat skate park nový. Otázkou je kde. Necháme prověřit, zda je jeho kombinace s parkovištěm v současné lokalitě možná, nebo ne,“ sdělil místostarosta Radim Laibl.

A proč chce město nahradit skate park novým parkovištěm? Historické jádro Žatce je totiž přes den zaplaveno zaparkovanými auty, zvažuje se jejich regulace pomocí zpoplatnění. Radnice hledá místo v blízkém okolí centra, kde by postavila nové větší parkoviště, které by zpoplatněné nebylo. „Co se týká parkování v historickém centru Žatce, tak nejzatíženějšími jsou Dvořákova ulice a náměstí Svobody a Hošťálkovo. Přes den tam parkuje až 160 aut. Pokud bychom šli zvažovanou cestou zpoplatnění parkování v historickém centru, tak pro tato auta nebo alespoň část musíme najít nějakou jinou variantu parkování,“ vysvětlil Miroslav Rusiňák z dopravní komise při radě města.

Centrum Žatce už bylo zpoplatněné parkovacími automaty v devadesátých letech. V současné době řidiči platí jen v části centrálního náměstí. Jeho zbytek stejně tak jako okolní ulice a náměstí jsou auty během dne hodně zaplněné, návštěvníci města nebo zákazníci obchodů hledají volná místa jen těžko. Parkující auta navíc kazí historický ráz středověkého Žatce.