Zajímavost: v jednom ročníku prvňáků jsou tři páry dvojčat

Žatec /FOTO/ - Sourozenci chodí do ZŠ Petra Bezruče v Žatci, před pár dny dostali svá první školní vysvědčení.

Dětem v okrese Louny skončilo příjemné desetidenní volno, po týdnu jarních a jednom dni pololetních prázdnin se v pondělí 12. února vrátily do svých tříd. Zajímavost je letos mezi prvňáky v ZŠ Petra Bezruče v Žatci: ve dvou prvních třídách jsou hned tři páry sourozenců – dvojčat.

Ve třídě, kterou vede učitelka Jitka Pletichová, mají dvoje dvojčata – Viktorku a Nellinku a Lukáše a Adama. Do vedlejší třídy 1. B, kde o děti pečuje učitelka Jana Piwková, chodí další dvojčata – Valentýnka a Jeník.

„Občas dvojčata mezi dětmi ve třídách samozřejmě míváme, ale bývá to víceméně jen zřídka. V letošních prvních třídách se to ale pěkně sešlo, je to hezké a neobvyklé,“ uvedla ředitelka ZŠ Petra Bezruče Zděnka Pejšová. (ad)