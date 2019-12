Pracovníci z oblasti turistiky připravují různé projekty, prezentace, objíždějí veletrhy cestovního ruchu. Ty se pravidelně konají v zimních měsících, před zahájením nové turistické sezony.

K nejčastějším návštěvníkům Žatce patří Němci. Ve městě se nyní chtějí zaměřit hlavně na Korejce a Poláky. Pracovníci chrámu a Destinační agentury Dolní Poohří se nedávno zúčastnili veletrhů cestovního ruchu v Polsku a město prezentovali také v Jižní Koreji.

„Aktuálně tvoříme nabídku pro Korejce, které jsme navštívili přímo u nich, a pracujeme na spolupráci s polskými partnery,“ sdělil Karel Havelka z turistické sekce Chrámu chmele a piva.

„Ročně do České republiky přiletí několik set tisíc korejských turistů, kteří navštíví Prahu a hledají další místa k prohlídkám. Rádi bychom, aby přijeli také k nám do Žatce. Určitou roli by v tom mohl hrát i fakt, že v Žatci bydlí řada Korejců, kteří pracují v nedaleké průmyslové zóně Triangle,“ vysvětlil pověřený ředitel Chrámu chmele a piva Ondřej Baštýř. „Díváme se na takové zdroje turistů, kteří ocení české pivo, žatecký chmel, naši českou gastronomii a pivní kulturu. Hlavně pivní zážitky fungují,“ uvedl.

„Největší potenciál v tomto vidíme stále v Německu, nově jsme navázali také spolupráci s Poláky. Rovněž v Koreji má české pivo velké renomé,“ dodal.

U našich severních sousedů se prezentovalo nejen město Žatec, ale i další turistická místa v jeho okolí. „V regionu na severu Polska jsme propagovali pivní turistiku na Žatecku, ale také města Kadaň, Louny, Klášterec nad Ohří a okolí. Naše nabídka Poláky oslovila, rozjela se širší spolupráce. V létě se u nich zúčastníme rekonstrukce bitvy u Grunwaldu, oni se budou podílet na našich akcích. Spolupráci rozvíjíme, v příštím roce pojedeme na další veletrhy cestovního ruchu v Polsku,“ řekl ředitel Destinační agentury Dolní Poohří Lukáš Pichlík.

Další spolupráci město Žatec rozvíjí s novými partnery ve Francii, ke kontaktům došlo přes německé partnerské město Thun. „Byla jsem překvapena velkým zájmem Francouzů. Pozvali jsme je na naše různé akce včetně Dočesné a spolupráci budeme dál rozvíjet,“ řekla žatecká starostka Zdeňka Hamousová.

Další turisty by mohl do města přilákat nový projekt Královské cesty chmele a piva. Společně láká do pivovarů v Žatci a Krušovicích, na zámek Stekník, do žateckých Chrámu chmele a piva, Chmelařského muzea a Muzea Homolupulů. Autoři si od něj slibují zvýšený zájem ze strany turistů na trase Praha – Karlovy Vary, kteří zastavují v pivovaru v Krušovicích. Má je nalákat k návštěvě také Žatce a okolí.