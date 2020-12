Rekonstrukce léčebny dlouhodobě nemocných či dětského oddělení nebo vybudování nového střediska urgentního příjmu. To jsou projekty za desítky, možná stovky milionů korun, které se plánují v žatecké nemocnici. Město, které ji vlastní, na to ale jen těžko sežene peníze. Právě potřeba větších investic je jedním z důvodů, proč se dlouhodobě hovoří o vstupu strategického partnera do nemocnice. Mluví se o Krajské zdravotní. Vstup partnera se začal připravovat, o budoucnosti ale ještě budou rozhodovat žatečtí zastupitelé.

Žatecká nemocnice. | Foto: Deník/Jan Vraný

Kroky z poslední doby ukazují, že čas vstupu strategického partnera nadešel. Směřují k tomu, že do žatecké nemocnice prostřednictvím své společnosti Krajská zdravotní vstoupí Ústecký kraj. Jak konkrétně, se ukáže. Nový impuls k tomu přišel po letošních krajských volbách. Místostarosta Žatce Radim Laibl se stal krajským radním, ve své gesci má právě zdravotnictví. A jasně hovoří o tom, že by Krajská zdravotní měla do Žatce přijít. K tomu se současný ředitel žatecké nemocnice Jindřich Zetek stal po zmíněných volbách předsedou představenstva Krajské zdravotní. I on má takový názor.