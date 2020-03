Otevřeno bude v pondělí a středu, jeden den dopoledne, druhý odpoledne.

Nejnutnější záležitosti mohou lidé řešit na žatecké radnici pouze dva dny v týdnu. V pondělí bude otevřeno od 9 do 12 hodin, ve středu pak od 14 do 17 hodin. Upravené úřední hodiny budou platit až do odvolání. Návštěva radnice navíc bude možná jen po předchozí domluvě. Lidé se mohou přihlásit pomocí rezervačního systému na internetových stránkách radnice, prostřednictvím telefonu nebo emailu. Informovat se můžete na čísle 415 736 111.