Chystají se dva turnusy. Jeden proběhne v červenci, druhý v srpnu.

Dva příměstské tábory se chystá pořádat Mateřské centrum Sedmikráska v Žatci. A bude na nich nejen zábava, děti se toho spoustu také naučí. „Společně se ponoříme do světa vědy, vydáme se na celodenní výlet, chybět nebude ani sportovní vyžití,“ zve Sedmikráska. Stravu a pití děti dostanou, připraveno je také mnoho her a soutěží. První turnus bude od 7. do 10. července, druhý pak od 3. do 7. srpna.