Střední odborná škola a Střední odborné učiliště SČMSD, Žatec získala výroční cenu Škola roku.

Ocenění převzala ředitelka Stanislava Sajdlová | Foto: archiv školy

Letošní ocenění Asociace hotelů a restaurací ČR vítězové jednotlivých kategorií převzali v pátek 29. listopadu ve Slovanském domě v Praze. Ceny získali členové asociace, kteří svým působením v oboru i svými společenskými aktivitami přinášejí pozitivní příklad ostatním. „Je to pro nás velká pocta. Bereme to jako ocenění naší dosavadní práce a zároveň v něm vidíme výzvu, abychom v ní do budoucna pokračovali. Doufám, že ocenění bude také motivací pro naše žáky, bez kterých bychom ho nezískali,“ sdělila ředitelka školy Stanislava Sajdlová.