Žatecké divadlo a jeho okolí mají zvelebit architekti

Žatec - Architektonická studie navrhne podobu rekonstrukce divadelní scény a sousedních domů.

Městské divadlo Žatec Foto: Deník/archiv

Opravu celé budovy městského divadla, rekonstrukci sousedního bytového domu, vybudování nového náměstíčka mezi nimi, přeměnu divadelní zahrady na kulturní scénu a výstavbu propojky pro pěší do ulice Obránců míru. To vše má řešit architektonická studie, kterou si nechá zpracovat žatecká radnice.

Zájemci z řad architektů mohou své nabídky posílat do 19. července, studie by pak měla být hotová do konce října. Město počítá, že za ni dá 150 tisíc korun.

Studie bude prvním krokem k rozsáhlé obnově budovy divadla, která je zároveň kulturní památkou. „Rýsuje se vypsání dotačního titulu, ze kterého bychom chtěli žádat o peníze na opravu divadla. Chceme se na to připravit. Vypracování studie je prvním krokem,“ sdělil místostarosta Jaroslav Špička.

Divadlo bude zavřené

Finanční náklady na rekonstrukci se odhadují na desítky milionů korun. A počítá se s tím, že divadlo bude delší dobu úplně zavřené. „Záměrem je kompletní oprava celé budovy divadla, včetně fasády a oken. V interiéru se zrestauruje výzdoba stěn a stropu, hlediště se uvede do původního stavu, obnoví se a zmodernizuje orchestřiště a jevištní technologie,“ uvedla starostka Zdeňka Hamousová.

V plánu jsou také rekonstrukce šaten pro herce a divadelního baru, který by se měl rozšířit o venkovní terasu. Záměrem je jeho širší využití, a to nejen při divadelních představeních, jak je tomu dosud. Proto se počítá s výstavbou samostatného vchodu do baru.

Poslední velká rekonstrukce budovy divadla z poloviny 19. století proběhla před sedmi desítkami let. Před osmi lety se opravila elektroinstalace, která už byla v havarijním stavu. Přesunul se také například vchod do divadla. Objekt ale potřebuje větší opravy. „Například balkony a sloupy, které je podpírají, jsou ve špatném stavu. Mělo by se jednat o rozsáhlejší opravy na další desítky let,“ sdělil ředitel žateckého divadla Martin Veselý.

Studie má také řešit revitalizaci divadelní zahrady a propojky do ulice Obránců míru. O tom se v Žatci mluví už řadu let. Zahrada před lety sloužila jako country a folková scéna při Dočesné, konaly se tam i jiné hudební akce. Byla oblíbená, nesplňuje však zákonem stanovené podmínky pro bezpečí návštěvníků. Chybí například únikový východ.

Součástí oprav divadla má být i rekonstrukce sousedního domu, kde jsou byty. Využívat se má pro ubytování herců a účinkujících na městských slavnostech. Z divadla se tam mají přestěhovat kanceláře.

V plánech města je také přeměna prostoru u zadního vchodu do divadla. Má tam vyrůst nové náměstíčko, objevily se návrhy na kašnu uprostřed. Auta zaměstnanců divadla, která tam nyní parkují, by měla mít nová stání u parkánu hradeb v Nákladní ulici.