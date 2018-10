Žatecké studentky trénovaly u žokeje Váni

Žatec - Monika Stupková, Kristýna Jedličková, Iveta Helásková, studentky Obchodní akademie a Střední odborné školy zemědělské a ekologické v Žatci absolvovaly individuální praxi v tréninkovém středisku rodiny slavného českého žokeje Josefa Váni v Mlýncích nedaleko Chýše kousek od Lubence na Podbořansku.

Monika Stupková, Kristýna Jedličková a Iveta Helásková.Foto: archiv studentek

Týden byly součástí týmu dostihové stáje a nakoukly tak do příprav koní na víkendovou Velkou pardubickou. „Byl to pro nás obrovský zážitek. Poznaly jsme úžasné koně a profesionální tým lidí. V praxi jsme viděly, jak je důležitý každý jednotlivý člen týmu. Od základního ošetřování koní, místování stájí, veterinární péči až po ježdění,“ shodly se studentky ze žatecké školy. Jejich jezdecký výcvik probíhal pod vedením Josefa Váni mladšího. Ten v sedle obhájce koně No Time To Lose dojel v neděli v Pardubicích pátý.