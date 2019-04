Společenský večer se známými žateckými rodáky, koncerty, kniha, výstava, ale i veřejné představení plánované opravy městského divadla. V Žatci oslaví 170 let od založení kulturního stánku bohatým programem. Proběhne v týdnu po velikonočních svátcích a přijedou významní žatečtí rodáci. Třeba zpěvák Petr Kotvald nebo klavírní virtuóz Jiří Pazour.

Jedno z nejstarších kamenných divadel v tehdejším Rakousku-Uhersku se slavnostně otevřelo 22. dubna 1849. Letos na tento den připadá Velikonoční pondělí, takže se hlavní oslavy o den posunou – na úterý 23. dubna. První den divadelních oslav bude mít dvě části. První spočívá v dopolední a odpolední sérii pořadů pro školy a veřejnost. „Půjde o jednotlivá kulturní pásma v délce asi třiceti minut věnovaná historii i současnosti divadla,“ vysvětlil ředitel divadla Martin Veselý.

Od 19 hodin pak začne multižánrový galavečer. Mimo jiných vystoupí Žatecký příležitostný sbor a hosty budou známí lidé, kteří se v Žatci narodili, například zpěvák Petr Kotvald, klavírní virtuóz Jiří Pazour, spisovatel Aleš Stroukal, český ekonom a expert na kryptoměny Dominik Stroukal nebo producent internetových pořadů Lukáš Záhoř. „Večer jsme pojali jako setkání známých žateckých rodáků a lidí, kteří se léta pohybují kolem divadla. Nechtěli jsme pozvat pouze jednu hvězdu na celý večer,“ uvedl ředitel divadla.

Na slavnostním programu večera se podílí i žatecký spolek A dál?, který se věnuje veřejnému prostoru a architektuře v Žatci. „Málokterý prostor ve městě propojuje právě tato dvě témata. Jeviště městského divadla bylo odjakživa zrcadlem veřejného dění,“ sdělila Eva Pettrichová ze spolku.

Spolek připravuje komentovanou výstavu historických plánů divadla, a to z let 1878 až 2003. „Při slavnostním večeru chystáme také veřejné představení studie k budoucí rekonstrukci divadla s jejím autorem Ondřejem Tučkem,“ dodala členka spolku Monika Medová.

Oslavy kulatého výročí divadla budou pokračovat i v dalších dnech. Na středu 26. dubna připravilo koncert s názvem Dark Side of the Moon. „Jde o hudební, scénické a vizuální ztvárnění slavného koncertu legendární skupiny Pink Floyd v adaptaci Filipa Benešovského a bratří Kašparových s hudebními hosty. Představení se skládá ze dvou částí. V první z nich zazní průřez tvorbou Pink Floyd, po přestávce přijde na řadu nejslavnější deska skupiny Dark Side of the Moon,“ přiblížil propagační pracovník žateckého divadla Karel Fiala. Koncert doprovodí projekce časového vývoje žateckého divadla. Kvůli velkému zájmu fanoušků k večernímu představení připravilo divadlo ještě druhé, odpolední.

Další koncert je v plánu v sobotu 27. dubna. V podání Severočeské filharmonie Teplice zazní Smetanova Vltava nebo Dvořákovy Slovanské tance. „Vltava zazní v Žatci po 35 letech. Je to výjimečná příležitost si tento český hudební skvost spolu s Dvořákovými Slovanskými tanci poslechnout,“ zve za pořadatele Jiřina Čajková. Při koncertě zahraje 45 hudebníků, kvůli tomu v divadle rozšíří pódium.

K jubileu se také chystá aktualizované vydání knihy. K výročí 150 let divadla ji napsal žatecký autor Jaroslav Venclík, nové vydání bude doplněné o kapitoly z posledních dvaceti let.