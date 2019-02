Sedm nových vlaků od soukromého dopravce začne od prosince obsluhovat západní část našeho regionu. Ústecký kraj uzavře na deset let smlouvu se společností Die Länderbahn. Cestujícím společnost nabídne jízdu v moderních bezbariérových vozech.

Dopravce začne zajišťovat provoz na lince U12, jde o trasu Osek - Most - Louny - Rakovník. Přebírá i linku U14, po které jezdí cestující od Jirkova přes Žatec až po Lužnou u Rakovníka. Die Länderbahn zajistí nově i vlakové spojení mezi Chomutovem a Vejprty.

V poptávkovém řízení přednesla společnost kraji ze všech zájemců o kontrakt nejlepší podmínky. A to i přesto, že nabídla až druhou nejnižší cenu za Českými drahami. „Měli jsme požadavek na kvalitu, aby linky obsluhovaly moderní vozy. V této oblasti dopravce Die Länderbahn měl nejlepší nabídku a jen za nepatrně vyšší cenu,“ vysvětluje mluvčí Ústeckého kraje pro dopravu Magdalena Fraňková.

Společnost se dohodla s hejtmanstvím na dvouletém přechodném období, během kterého projdou jednopodlažní vozy typu RegioSprinter postupnou modernizací. Počítá se s výměnou podlah a čalounění pro větší komfort cestujících. Vlaky se plánují jako bezbariérové, včetně toalet, s dostatečným místem nejen pro přepravu kočárků i jízdních kol.

Cestující se nemusejí bát, že nahrazení Českých drah novým dopravcem zahýbe s cenou jízdného. Podle kraje by měla zůstat beze změny. „Jízdné vychází z tarifu Dopravy Ústeckého kraje,“ potvrzuje Fraňková.

126 korun za kilometr

Novému provozovateli linek věří i náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek. „Věřím, že to bude ke spokojenosti cestujících,“ myslí si náměstek. Die Länderbahn si naúčtuje 126,38 korun za každý ujetý kilometr, za rok by měl najet 1,281 milionu kilometrů.

S dopravcem už má kraj zkušenosti, obsluhuje totiž několik kilometrů mezi Varnsdorfem a Rybništěm na lince Trilex. Vozidla RegioSprinter nasadí na tratě i společnost AŽD Praha. „Ta od prosince letošního roku zajistí každodenní provoz na Švestkové dráze z Lovosic do Mostu,“ doplňuje mluvčí kraje.

Do konce letošního roku plánuje hejtmanství předat část tratí v Ústeckém kraji i třetímu soukromému dopravci, RegioJetu. Pojede na linkách z Mostu do Žatce, z Teplic do Litvínova či z Ústí do Mostu a zajíždět bude i do Děčína. Na RegioJet se někteří cestující těší. „Cestovala jsem s nimi z Prahy do Pardubic, když jsem dojížděla na vysokou. Baví mě, že mají wi-fi a síť s filmy a hudbou,“ vysvětluje Lenka Kučerová z Chomutova. „Moc třeba neřeším, jestli ve vlacích sedím na čalounění, nebo ne. Ani to, jestli vlak vypadá jako motorák, nebo moderní žihadlo. Ale líbí se mi, že si můžu koupit občerstvení. A to RegioJet má,“ dodává.