Žatecký malíř Václav Nasvětil oslavil jubileum, je mu sedmdesát let

Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace přestupky. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18810 kč, mzda max. 28320 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec, Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 341/2017 Sb., v platném znění): platová třída 10, Popis činnosti pracovního místa:Projednávání přestupků dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zejména dle ustanovení § 124 odst. 5 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Dále projednávání přestupků dle ustanovení § 16 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 83 a 83a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 42a a 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, s výjimkou přestupků, k jejichž projednávání je příslušný celní úřad., Předpoklady pro vznik pracovního poměru:, . státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR,. minimální věk 18 let,. způsobilost k právním úkonům,. morální a trestná bezúhonnost,. znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR).Ostatní předpoklady:. VŠ vzdělání ve studijním oboru Právo a Právní věda,. ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient),. znalost zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,. dále orientace v zákonech: zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů,, . výhodou zvláštní odborná způsobilost při přestupkovém řízení ve věcech plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízeních souvisejících,. komunikační schopnosti; flexibilita; samostatnost,. řidičský průkaz skupiny B,. předpokládaný nástup 03.09.2018 Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:Název pracovní pozice, jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonické spojení, e-mailovou adresu, č. občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, číslo řidičského průkazu, datum a podpis., K přihlášce budou připojen. Pracoviště: Město žatec, náměstí Svobody, č.p. 1, 438 01 Žatec 1. Informace: Hana Vrbová, +420 415 736 106.

Výroba - Výroba Montážní dělník 19 000 Kč

Montážní dělníci mechanických zařízení operátor/ka výrobní linky. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 19000 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: místo výkonu práce:Průmyslová č.p. 386, Louny , Co ti můžeme nabídnout?, mzdu při nástupu okolo 19.000 Kč (dle rozpisu směn) a po 1 roce až 25.000 Kč, "nástup možný IHNED, přehodnocení mzdy po zkušební době a každoročně navyšování odměny za práci, odměnu za stoprocentní docházku nadstandardní příplatky za práci v noci a o víkendech, 25 dnů dovolené, rozpis směn umožňuje si plánovat volný čas, příjemné a čisté pracovní prostředídlouhodobou jistotu pracovního místa, zajímavou práci ve stabilní mezinárodní společnosti, práce v regionu Louny, Co od tebe očekáváme? Jaké znalosti hledáme? Co bys měl/a umět?, mít chuť pracovat ve směnném nepřetržitém provozu (práce na 12hodinové směny: 2 dny volno, 2 dny ranní, 2 dny volno, 2 dny noční - takto opakující se cyklus, manuální zručnost, smysl pro detail a pečlivost, schopnost práce vstoje, dodržování pracovní discipliny a předpisů souvisejících s výkonem práce, samostatný přístup a odpovědnost, Co budeš dělat? Za co budeš odpovědný/á?, obsluhovat automatické a poloatomatické stroje, pracovat v týmu ,odpovídat za kvalitu výrobku, dotované stravování (obědy a poukázky), náborový příspěvek při doporučení nového zaměstnance,příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření (III. pilíř), volnočasové poukázky, odměny a příspěvky u příležitosti životních a pracovních výročí a událostí, firemní a zájmové akce pro zaměstnance, kontakt: telefonicky 7:00-15:30 hod na č. , 415626511, 415626526,415626580, na email: informace@fkc.cz, prace@fkc.cz. Pracoviště: Fujikoki czech s.r.o. - provozovna louny, Průmyslová, č.p. 386, 439 02 Cítoliby. Informace: Kateřina Janáčková, +420 415 626 511,415 626 526.