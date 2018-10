Žatečtí studenti vytvoří obrazec české vlajky, Louny odhalí prvního prezidenta

Okres Louny – Nadcházející dny budou v okrese Louny ve znamení oslav 100. výročí republiky. Ty největší akce se chystají v Žatci a Lounech, přidají se ale i na mnohých jiných místech.

Socha T. G. Masaryka už je před lounskou základní školou J. A. KomenskéhoFoto: Jaroslav Tošner

Velkou akci v Žatci připravuje tamní gymnázium. Ve čtvrtek 25. října v 8 hodin začne oficiální část. „Budeme vysazovat lípu, a to za účasti všech žáků a pedagogů gymnázia. Všichni žáci a pracovníci školy se poté hromadně vyfotí, když vytvoří obrazec české vlajky,“ popsal ředitel školy Miroslav Řebíček. Ve čtvrtek odpoledne od 16 do 18 hodin ve škole otevřou pro veřejnost výstavu ke 100 letům Československa. Oslavy s programem pro studenty pak proběhnou ještě v pátek dopoledne.

Lípa svobody se bude vysazovat i na jiných žateckých školách. Dnes, ve středu, dopoledne to mají v plánu na dvoře Střední odborné školy a středního odborného učiliště SČMSD. V pátek se připojí Základní škola Komenského alej. Lípu vysadí žáci s pedagogy v prostoru nad jídelnou. „Sázení stromu zpestří krátký kulturní program,“ popsal ředitel Zdeněk Srp.

Do oslav se zapojí i samotné město. „U příležitosti oslav vzniku Československa jsme připravili den otevřených dveří radnice. Akce proběhne v neděli 28. října od 12 do 15 hodin. Přístupné budou kanceláře starostky, místostarostky a tajemnice města nebo radniční věž. V zasedací síni si zájemci budou moci prohlédnout vybrané kroniky města,“ sdělila referentka kultury a cestovního ruchu městského úřadu Sabina Řezáčová. V atriu radnice se příchozí budou moci seznámit s historií budovy radnice a s její plánovanou rekonstrukcí.

Slavnost v divadle a vzpomínka

Součástí oslav 100. výročí vzniku Československa bude v Žatci páteční večerní slavnostní koncert v divadle a sobotní dopolední vzpomínkový akt u památníku na Kruhovém náměstí.

V úterý 30. října pak začíná ve Staré papírně putovní výstava, která ukazuje, jak probíhalo vyhlášení samostatnosti v roce 1918 na území dnešního Ústeckého kraje.

Oslavy významného jubilea republiky chystají také v Lounech. Na neděli 28. října připravilo tamní Oblastní muzeum od 10 do 16 hodin netradiční prohlídky navazující na probíhající výstavu s názvem Legionáři Lounska za samostatnost Československa. „Na návštěvníky čekají prohlídky formou hraných příběhů o vzniku republiky. Začínat budou každou půl hodinu, vstup je zdarma,“ přiblížila Veronika Škuthanová z muzea. Oslavy 100 let republiky vyvrcholí v Lounech nedělním odhalením sochy T. G. Masaryka před Základní školou J. A. Komenského. Je to v plánu v 11 hodin. Socha se na své původní místo vrátí po více než 75 letech.

V Podbořanech se slavnostní zasazení Stromu svobody koná v pátek 26. října od 15 hodin v zahradě Mateřské školky Žatecká. Součástí výsadby bude projev starosty města, vystoupení dětí ze zmíněné školky, uložení schránky pro budoucí generace a v případě dobrého počasí také opékání buřtů.

Na stejný den si připravili svůj projektový den studenti tamního gymnázia a střední odborné školy. Od 10 do 13 hodin se v budově gymnázia plánují krátké přednášky o umění, politice, národnostech, chybět nebude prvorepubliková „cukrárna“, salón krásy a fotoateliér, studenti předvedou dobové oblečení.