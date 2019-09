Pozemní jednotky, které jsou umístěné ve výcvikovém prostoru v Boleticích na Šumavě, tvoří pandury a minomety ze žateckého 41. mechanizovaného praporu. Cvičí se, aby palebná podpora minometů byla přesně načasována s palebnou podporou letectva a následným pozemním útokem.

S českou armádou se do cvičení zapojilo dalších pět aliančních armád, a to Maďarska, Německa, Slovenska, USA a Velké Británie. Více než pětistovku českých vojáků doplňuje přibližně 250 vojáků armád aliančních zemí. Cvičení bude na Šumavě probíhat až do 20. září.