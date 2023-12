Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) připravilo vánoční dárek pro řidiče. Za dva týdny otevře další část dálnice D7 Praha – Chomutov, konkrétně čtyři a půl kilometru dlouhý úsek u Chlumčan.

Na novém dálničním mostě u Chlumčan probíhají zátěžové zkoušky. | Video: Deník/Petr Kinšt

Přesný termín zprovoznění zatím stanovený není, v plánu to je v předvánočním týdnu. Na Lounsku díky tomu vznikne celistvý úsek dálnice D7 v délce 17 kilometrů.

V pondělí 4. a úterý 5. prosince u Chlumčan probíhají zátěžové zkoušky dvojice nejdelších mostů přes údolí Smolnického potoka. Každý má délku 175 metrů a výšku 16 metrů, z vozovky musely nejprve traktory a nakladače uklidit sníh. Když testy vyjdou dobře, což je pravděpodobné, otevření dálnice nebude nic stát v cestě. „Zatěžovací zkouška se dělá, aby se ověřila shoda výpočtového modelu s reálně postaveným mostem,“ vysvětlil Alexandr Chudík, hlavní stavbyvedoucí společnosti Metrostav Infrastructure, která D7 u Chlumčan staví.

Zatížení pro potřeby testů zajistí šest těsně vedle sebe zaparkovaných nákladních aut plně naložených štěrkodrtí, každé o hmotnosti 32 tun. Celkem tedy odborníci zatíží mostní konstrukci 192 tunami. „Geodeticky budeme měřit průhyby jednoho z polí mostu uprostřed rozpětí,“ přiblížil stavbyvedoucí. Konkrétní pole, které se podrobí zkoušce, vybral projektant na základě modelu zatížení celého mostu.

Při testech stavbaři most zatížili zhruba jen polovinou váhy aut, kterou by měl unést. V pondělí probíhaly zkoušky na levém mostě ve směru z Prahy na Louny, v úterý jsou v plánu na pravém. Každý z mostů poslouží jako polovina dálnice. „Pokud by výsledky zkoušky nedopadly podle očekávání, budeme krok po kroku zjišťovat, proč tomu tak je,“ sdělil Alexandr Chudík.

Část D7 u Chlumčan za 1,426 miliardy korun se začala stavět loni v únoru. Zakládání mostů přes údolí u chlumčanského mlýna s sebou přineslo problémy. Nové souběžné mosty levého a pravého jízdního pásu dálnice vyrostly v jeho blízkosti, v průběhu stavby se musel vzít v potaz špatný stav mlýna. Laicky řečeno, aby se kvůli stavební činnosti v bezprostředním okolí ještě nezhoršil nebo se mlýn dokonce nezřítil.

„Zhotovitel musel změnit technologii pažení při založení mostních pilířů. Do prostoru mlýna, abychom měli jistotu, se umístily přístroje na měření technické seismicity. Zjišťovaly, zda se budovy chvějí či nechvějí při provádění prací. Pokud by došlo k dosažení limitních hodnot chvění, musely by se práce zastavit a řešit dalšími opatřeními. To se naštěstí nenastalo,“ popsala Blanka Holá ze společnosti Komovia, která na stavbě D7 u Chlumčan zajišťuje pro ŘSD tým odborníků stavebního dozoru. Pod tímto měřením se vyvrtaly piloty a povedlo se mosty založit.

Další potíž přišla, když se při vrtání pilot narazilo na zbytky klenbového náhonu k mlýnu. To se muselo také technicky vyřešit. „Zhotovitel musel znásobit stavební kapacity, aby nedošlo k posunutí termínů, aby komplikace při založení obou mostů časově dohnal,“ sdělila Blanka Holá.

Řidičům začne před vánočními svátky sloužit čtyřproudová komunikace od Sulce na Louny. Přes mosty u Chlumčan se bude zatím obousměrně jezdit po levé polovině dálnice. Pak se v okolí křižovatky Louny východ začne pracovat na pravém jízdním pásu dálnice, který povede v trase současné silnice I/7. Z ní se musí nejprve odklonit doprava na novou dálnici. Na šest měsíců se zároveň uzavře sjezd na Louny, uzavírka je v plánu do června 2024. Kompletní zprovoznění dálnice u Chlumčan je stanovené na příští rok v srpnu, dokončení stavby se vším všudy pak na únor 2025.

D7 u Chlumčan je jedním z pěti úseků, které mezi Prahou a Chomutovem zbývají dostavět. Celá dálnice D7 v délce zhruba 80 kilometrů má být hotová v roce 2028. Příští rok chce ŘSD začít stavět úseky u Slaného včetně obchvatu Lotouše, jako poslední se začne v roce 2025 s částí u Postoloprt.

Zdroj: Deník/Petr Kinšt