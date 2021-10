Kandidáta na Oscara za Českou republiku každoročně vybírá Česká filmová a televizní akademie. Její představitelé vybírali ze třinácti českých hraných, dokumentárních i animovaných filmů, které přihlásili jejich producenti. Zátopek usiluje o sošku v kategorii nejlepší zahraniční film. Z českých, respektive českoslovenkých titulů se podařilo dosud v cizojazyčné konkurenci prorazit třem – byly to filmy Kolja, Obchod na korze a Ostře sledované vlaky. Mezi pět nominovaných se český film naposledy probojoval v roce 2004 díky snímku Želary.

Snímek Zátopek měl světovou premiéru – kvůli pandemii o rok odloženou – na letošním Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary, do kin byl uveden 26. srpna. Na konci prázdnin ho viděli diváci v Lounech i Žatci.

Do hlavní role filmu Zátopek obsadil Ondříček Václava Neužila, který se při natáčení v Lounech před kamerami několikrát proběhl po oválu cyklistického stadionu. Ten si filmaři pro natáčení proměnili na atletický stadion ve Zlíně, kde Emil Zátopek začal v šestnácti letech pracovat v Baťově obuvnické továrně. Ve městě zároveň odstartovala sportovní kariéra legendárního běžce.

Zda Ondříčkův počin zaujme i oscarové akademiky, bude známo letos 21. prosince, kdy se zveřejní širší výběr. Užší nominace následují 8. února. O vítězích by se mělo rozhodnout 27. března příštího roku.

Česká filmová a televizní akademie vyšle do boje o Oscara snímek režiséra Davida Ondříčka Zátopek. Film, který se předloni v květnu natáčel v Lounech, přibližuje životní příběh čtyřnásobného olympijského šampiona Emila Zátopka.

