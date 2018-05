Zatopené lomy i nudapláž. Venkovní koupaliště otevírají do nové sezony

Ústecký kraj /FOTOGALERIE/ - Kvalitu vody v rekreačních vodách po celém Ústeckém kraji hlídají hygienici. S kontrolami začnou za pár dnů.

Nabízejí zchlazení, odpočinek i zábavu. Většinou se rozprostírají na okraji velkých měst, voda v nich je velmi kvalitní a kromě dobrého zázemí disponují i prvkem, který návštěvníky vytrhne z dennodenní reality betonových měst - přírodou. Řeč je o oblíbených vodních plochách, které protínají celý Ústecký kraj. Právě na ně se už za pár dnů slétnou odborníci z Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje (KHS).

„Během května začneme s pravidelným monitorováním kvality vody v rekreačních vodách, výsledky budeme publikovat prostřednictvím našich webových stránek, kde se může každý podívat, jak na tom voda v dané nádrži nebo koupališti je,“ říká ředitelka KHS Lenka Šimůnková. Z hlediska vody stanice zkoumá její bakteriální znečištění, průhlednost, přítomnost fekálií, ale i výskyt řas, drobných živočichů a sinic.

Vedle toho hygienici zveřejňují i to, jak je vybaveno okolí vodní plochy. „Zaznamenáváme, jestli jsou v blízkosti stánky s občerstvením, převlékací kabinky nebo třeba i toalety,“ doplňuje Šimůnková.

Atraktivní Kamencové jezero

Perfektní zázemí nabízí například Kamencové jezero v Chomutově, které vzniklo v 18. století zatopením kamencového lomu. Jedna z největších vodních ploch v Česku otevřela brány návštěvníkům už začátkem května. Jezero se pyšní dobrou kvalitou vody, nabízí ubytování v chatkách, minigolf i atrakce pro děti. „Postavili jsme také nové molo včetně věže a plavčíkárny a vybudovali jsme i lanové centrum,“ uvádí vedoucí areálu Hana Šťastná. Kuriozitou je pak nudistická pláž, která v areálu funguje na odděleném místě. „Zájemci ale přicházejí normálně přes hlavní bránu, kde platí vstupné. Je o ni velký zájem,“ dodává Šťastná.

Kamenčák z ptačí perspektivy. Zdroj: Kamencové jezero

Nedaleko odtud, v Prunéřově u Kadaně, leží koupaliště ve volné přírodě vybudované v 60. letech v Prunéřovském údolí. Jde o betonovou nádrž v oploceném areálu s travnatými plochami a s pozvolným přístupem do vody. „Voda je docela ledová, ale kvalita vody je dobrá, takže určitě doporučuju,“ říká návštěvnice Barbora Slámová.

U krajského města Ústí nad Labem leží obří Jezero Milada, které vzniklo rekultivací zbytkové jámy lomu Chabařovice. Slavnostní otevření letošní sezony chystá město na 19. května od 13 do 17 hodin. Zázemí je ovšem zatím ve hvězdách, v létě se tu vedle několika stánků nachází už jen toalety a odpadkové koše. Pro sportovce by pak do dvou let měl Miladu obepnout okruh pro bruslaře s pevným povrchem.

Na Miladě se můžeme těšit na nové altány. Zdroj: Jezero Milada

Podle mluvčího krajských záchranářů Prokopa Voleníka je důležité, aby se lidé v přírodě koupali vždy ještě s někým druhým. „Je dobré zvážit i svoji fyzickou kondici. Rozhodně nedoporučujeme při dlouhodobém opalování ihned skočit do studené vody, je lepší pomalé osvěžení,“ říká Voleník. Záchranáři nabádají i ke koupání v botách do vody, které se často doporučují i k moři. „Ve vodě mohou být ostré předměty, o které si člověk může poranit nohu,“ dodává Voleník.