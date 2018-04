Závod terénních aut odstartuje přímo na náměstí v Žatci

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu 30 000 Kč

Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) řidičk sk. C - profesní průkaz. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Podbořany, Cyrila a Metoděje 266, řidičské oprávnění skupiny C + profesní průkaz, stravné ve formě náhrad - diety, kontakt: 773586009, toman.is@seznam.cz. Pracoviště: Toman-inženýrské sítě a.s., provozovna podbořany, Cyrila a Metoděje, č.p. 266, 441 01 Podbořany. Informace: Leo Peterka, +420 773 586 009.