Dvacet jedna měsíců uzavřený most přes řeku Ohři v Radonicích na Lounsku se bourat možná nakonec nebude. Městys Peruc, pod který vesnice spadá, si za půl milionu korun nechá zpracovat od Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně odborný posudek jeho stavu. A jsou tři možnosti. Ta zřejmě nejméně pravděpodobná je, že se most nachází v dobrém stavu a může se rovnou otevřít. Druhá varianta je, že je možná rekonstrukce. Existuje ale i třetí možnost, že se visutá lávka musí přece jen zbourat.

Lávka, kterou využívali pěší a dříve i osobní auta, je zavřená od prosince 2017. K opatření přikročilo vedení Peruce poté, co se tehdy v Praze-Troje zřítila lávka přes Vltavu postavená v 80. letech 20. století podobným způsobem. Stejných mostů se po celé ČR tehdy uzavřela desítka.

Jelikož nešlo u lávky v Radonicích vyloučit výskyt obdobných poruch jako v Praze, někteří odborníci doporučovali demolici a výstavbu nového mostu. Největším nebezpečím je hlavně možná koroze skrytých nosných ocelových lan, kvůli které se pražský most nečekaně zřítil.

Chtějí ji zkusit opravit

Městys se na tuto variantu připravoval. „Nedávno nás ale oslovilo Vysoké učení technické v Brně. Svou novou metodu rekonstrukce už úspěšně vyzkoušeli na totožném mostě přes Moravu v Kroměříži. Byli jsme se tam podívat, využijeme jejich nabídku,“ popsal perucký místostarosta Jan Vnouček.

„Nejprve si necháme most prohlédnout, aby se zjistilo, v jakém je stavu a zda lze jejich metodu rekonstrukce v Radonicích uplatnit. Je to trochu risk. Pokud by se ukázalo, že je most opravdu neopravitelný a musí se zbourat, peníze za průzkum budou tak trochu vyhozené. Ale na druhou stranu náklady na rekonstrukci jsou podstatně nižší než demolice a stavba zcela nového mostu,“ dodal.

Diagnostika mostu proběhne ve třech etapách, městys za ně zaplatí 145 tisíc, 210 tisíc a 130 tisíc korun. „Pokud by se ukázalo, že je most neopravitelný, následné etapy průzkumu by už neproběhly,“ odůvodnil postup místostarosta.

Lávka v Radonicích dlouhá přibližně 70 metrů je z roku 1984. Je podobná té v Kroměříži, kde její rekonstrukce za zhruba sedm milionů korun proběhla letos. Tamní lávku staticky zajistilo 36 nových ocelových lan, každé z nich o délce 80 metrů a průměru 1,5 centimetru.

„Lana jsou speciální, jsou chráněná proti korozi, takže jejich životnost je obrovská. Pokud by původní lana selhala, tak toto je systém, který lávku podrží, aby se nezřítila,“ vysvětlil Vlastimil Foltýn z odboru služeb kroměřížské radnice. Rekonstrukce podle stavbařů garantuje provoz lávky na dalších čtyřicet let.

Naopak lávka stejné konstrukce přes řeku Labe ve středočeském Nymburku se loni v srpnu strhla. Poškození nosných lan bylo v důsledku zatékání a následné koroze značné. Nový most se tam má začít stavět v polovině příštího roku, podle projektu vyjde na 40 milionů korun.