Během lockdownu je lidé objevili a vrhli se na jejich hraní. Rodiče s dětmi, babičky a dědečkové s vnoučaty, ale i samotní dospělí. Zájem byl velký, nic moc jiného se tehdy dělat nedalo. Procházky s úkoly byly příjemným zpestřením dní, kdy jsme jinak museli být zavření doma. Čekalo se, že až omezení skončí a budou jiné aktivity, že zájem o tyto hry postupně opadne. Jenže… Hraní individuálních zážitkových her s koncem lockdownu nezmizelo, naopak v dalších měsících nabraly na popularitě. V nabídce jich je v regionu hned několik, těší se stále velké oblibě.

„Zájem o tyto hry určitě pořád je. Lidé rádi vyrazí s dětmi do přírody, než aby seděli doma. Snažíme se jim proto připravovat stále nové a zajímavé hry,“ potvrzuje ředitelka Střediska volného času (SVČ) v Mostě Danuše Lískovcová.

Přitakávají také na zámku v Krásném Dvoře, v tamním rozlehlém parku už proběhlo her několik. Poznávali tam například historii záživnou formou s Janem Rudolfem Černínem, stěžejní osobností krásnodvorského zámku, nebo se tam díky hře dozvěděli řadu informací o obyvatelích zámeckého parku. „Zážitkové hry mají v zámeckém parku již svou tradici a jsou u veřejnosti velmi oblíbené. Poskytují účastníkům možnost rozvíjet se hravou formou na čerstvém vzduchu a v přírodě,“ Šárka Kovaříková ze správy zámku.

Senioři v kraji prahnou po vědomostech. Univerzity třetího věku hlásí obří zájem

A tak chtějí v Krásném Dvoře pokračovat na vlně popularity zážitkových her. Na jaro 2022 připravují sérii hned tří pod společným názvem Kdo si hraje nesmutní. „Už se moc těšíme. Zatím jsme s dcerou nevynechali žádnou hru. Nejvíce se nám prozatím asi líbila ta historická s Janem Rudolfem Černínem, kdy putoval po Evropě a my ve vybrané společnosti s ním. Dozvěděli jsme se různé zajímavosti z historie i života šlechty, úkoly byly moc zajímavé. Tak věřím, že se zase hodně pobavíme,“ nemůže se už dočkat Eva Růžičková ze Žatce. S dcerkou Eliškou se chystají vyrazit hned první týden.

Účastníci individuálních zážitkových her se dočkají nejen logických hříček, tajuplných šifer a úkolů, ale i nejrůznějších zajímavostí ze života na zámku v minulosti. První hra začne již v sobotu 15. ledna a skončí 31. ledna. „Zima byla v historii obdobím společenských slavností, ať už plesů na vídeňském dvoře či venkovských masopustních rejů, leckdy rozpustilých, a proto se i zážitkové hry ponesou v tomto duchu. V rámci lednové hry se účastníci vžijí do role poddaných pozvaných na hraběcí ples. Z prosté dívky se tak najednou musí stát dáma, z venkovského junáka mladý kavalír,“ představuje novinku Kovaříková.

Stanoviště budou u unikátních staveb v zámeckém parku, hráči je ale také budou muset hledat na stezkách v parku. „ Na jednotlivých stanovištích se hráči setkají s úkoly od krejčího, kadeřníka, obuvníka, šperkaře, a hlavně tanečního mistra. Do parku se zájemci mohou vydat kdykoli, stačí si na zámecké bráně vyzvednout pracovní list s instrukcemi, vzít si psací potřeby a začít si hrát,“ dodala Šárka Kovaříková.

O běžky vzrostl během covidu zájem. Kraj do údržby stop pošle víc peněz

Také všechny hry, které připravilo SVČ Most, jsou samoobslužné. Můžete je hrát kdykoli, s přáteli či s rodinou. Loni bavil nejmenší třeba Pohádkový les, větší děti mohly absolvovat třeba Foto rallye, poznávaly různé zajímavosti ve městě, zapojily se také do celoroční akce Po stopách SVČ Most.

„Na letošní rok jsme přichystali další zajímavé hry. Na Resslu začala hra Co se děje v zimě, na Benediktu Putování za dvanácti měsíčky. Obě mohou hrát zájemci celý leden. Během cesty čekají na účastníky různé úkoly, na konci pak odměna,“ láká k vyzkoušení Danuše Lískovcová ze SVČ Most.