Záznamy jednání zastupitelů mají být anonymní. Louny řeší přenosy na internetu

Okres Louny, Ústecký kraj /ANKETA/ - Nová směrnice GDPR dopadla na města. Jednání zastupitelů je nutné „vypípat“.

Radnice v LounechFoto: Deník/Zdeněk Plachý

Sledovat jednání městských zastupitelů z křesla, s kávičkou a z pohodlí domova? Nebo si záznam pustit o pár dní později a zjistit, jestli opravdu schválili renovaci vaší ulice? On-line přenosy a záznamy z jednání zastupitelů jsou už v mnoha městech standardem. Aktuálně je ale kolem nich rušno, a to kvůli nové směrnici o ochraně osobních údajů - GDPR. Louny dočasně záznamy stáhly, nenajdete je ani na stránkách Podbořan. Radnice musí přijmout nová opatření. Osobní údaje bude nutné „vypípat“.

V Lounech proběhlo zastupitelstvo 18. června. Původně se uvažovalo o tom, že se nebude kvůli obavám z úniku osobních informací vysílat ani přímý přenos. Ten nakonec zájemci na internetu našli, záznam ale už ne.

„Je to na doporučení odborníků, než problémy vyřešíme. Přímý přenos se normálně vysílal. V tom problém prý není. Záznam ale lidé nenajdou, nemáme totiž zatím technické zařízení, které umí záznam následně anonymizovat, jak je vyžadováno,“ řekl starosta Loun Radovan Šabata.

Podle vedení lounské radnice jde ale o opatření dočasné. „Chceme to rychle vyřešit, aby si lidé záznamy opět mohli pouštět. Koupíme zařízení, díky kterému budeme moci anonymizovat. Předpokládám, že během léta by to mohlo být vyřešené,“ dodal Šabata.

Přímé přenosy údajně nevadí, se záznamy už je potíž. Tam se údaje archivují, musí se k nim proto přistupovat stejně jako k písemným dokumentům. A ty se také v případě zveřejňování na místech, kde jsou osobní údaje, „začerňují“. Tak hodnotí problém experti.

„Jednání zastupitelstva je veřejná věc. Proto podle mého v odvysílání přímého přenosu problém není, je to, jako kdyby tam ten člověk byl. Komplikace ale mohou nastat se záznamem, kde se data uchovávají. Problém může nastat s anonymizací údajů o třetích osobách,“ potvrdil Deníku odborník na GDPR Jakub Žvejkal. Jde například o osobní údaje kupujících nebo prodávajících.

Zvukové záznamy z jednání městských „poslanců“ zmizely také z webu Podbořan. Přímé přenosy nedělali, následně si ale lidé mohli poslechnout záznam. „Záznam bude pořizován, ale nebude veřejně přístupný. Aby nikdo nemohl osobní údaje zneužít,“ řekl tajemník podbořanské radnice Martin Gutzer. O „vypípání“ tam neuvažují.

V Žatci přímé přenosy i záznamy budou dál fungovat. „O žádných změnách neuvažujeme, není důvod něco rušit,“ uvedla tajemnice žatecké radnice Helena Šmeráková. Nebudou ani „vypípávat“. Při čtení bodů a usnesení tam totiž osobní údaje už dlouho nezaznívají. Zastupitelé je mají v materiálech, nahlas se ale vždy říká „fyzické osobě“.

V okolí mají záznam vyřešený

V Chomutově už mají také vyřešeno. Nic měnit nemuseli. Přímý přenos tam běží, po skončení probíhá anonymizování, v té době záznam na webu nenajdete. Citlivé údaje jsou „vypípané“ a teprve poté je záznam umístěn na web. „Už od začátku, kdy jsme jednání zastupitelů začali přenášet, to máme takto ošetřené,“ uvedl náměstek chomutovského primátora David Dinda. Most ani Litvínov přenosy nedělají.