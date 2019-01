Louny - Město zvažuje, zda pokračovat v opravách nebo bazén zbourat.

Objekt plavecké haly při ZŠ Prokopa Holého v Lounech, z něhož se zřítila část zdiva | Foto: Deník

Co dál s bazénem při Základní škole Prokopa Holého? Tímto problémem se zabývá lounská radnice. Během rekonstrukce střechy se v závěru roku zřítila část zdiva. V současné době se odbourávají další části, u kterých hrozil pád. To práce, jež už měly skončit, protáhlo a prodražilo. Vzhledem k tomu, že je potřeba také rekonstrukce samotné bazénové vany, na radnici se zvažuje, zda se investice vůbec vyplatí. Vzhledem k celkovému stavu je na stole také varianta, že se bazén úplně zbourá.

„Nyní počítáme, na kolik město vyjde dát bazén do provozuschopného stavu. Musíme to vyhodnotit, stav bazénu odpovídá jeho stáří. Na radě během února pak budeme řešit, co s bazénem dál. Pokud to pro město nebude ekonomický nesmysl, myslím, že se rozhodneme pro opravu areálu. Definitivní verdikt ale přijde ve chvíli, až budeme vědět, kolik vše bude stát,“ přiblížil starosta Pavel Janda.

Město musí podle něj brát ve svých úvahách také na zřetel, že se bazén nachází v záplavové zóně nedaleké řeky Ohře. Pokud by objekt zbouralo, vzhledem k současné legislativě by už tu jen stěží někdy v budoucnu postavilo nový.

Bazén při ZŠ Prokopa Holého s kapacitou 800 žáků se otevřel v roce 1983. Od té doby v něm výukou plavání prošly tisíce dětí. „Pro nás je absence bazénu velká ztráta, pro školu je přidanou hodnotou. Výuku plavání nahrazujeme jiným tělocvikem,“ sdělila zástupkyně ředitelky školy Lucie Holubcová.

Stav nosné konstrukce a střechy tvořené plechy s betonovým krytem se v posledních letech výrazně zhoršil, což způsobila dlouholetá nefunkční vzduchotechnika a nefunkční odizolování střešního prostoru od prostoru bazénu. Poškození bylo nakonec tak výrazné, že už hrozil propad vrchního pláště třeba pod tíhou sněhu.

Mimo provoz je bazén od podzimu roku 2017. V polovině loňského července začaly práce na rekonstrukci střechy objektu. Město měly vyjít na 7,8 milionu korun bez DPH, s jejich dokončením se počítalo loni v prosinci. Školákům tak měl začít sloužit na začátku letošního roku. Zřícení části zdiva případné znovuotevření bazénu výrazně odsunulo.

Ve stejné době jako školní bazén se v Lounech stavěla také městská plavecká hala. Její technický stav se ukázal tak špatný, že město místo rekonstrukce rozhodlo o jejím zbourání a výstavbě nové. „S podobnými problémy jako u městské plavecké haly se potýkáme také u školního bazénu. Jsou velké rozdíly mezi projektem a skutečným stavem. Tehdy se tak holt stavělo,“ řekl místostarosta Vladimír Antonín Hons.

V Lounech je nyní funkční jen jeden menší bazén, a to při ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše. Městská plavecká hala se začala stavět v závěru loňského roku, hotová má být příští rok na jaře.

V polovině 80. let 20. století vyrostl také bazén při ZŠ Jižní v Žatci. I tamní radnice byla před lety vystavena nutnosti několikamilionové investice, kvůli špatnému stavu nařídila hygiena uzavření. Bazén prošel rekonstrukcí, při které se betonová bazénová vana nahradila kovovou. V Žatci je bazén také v sousední MŠ Alergo, i on je kvůli špatnému stavu řadu let uzavřený. K rekonstrukci chybí politická vůle, město upřednostňuje jiné investice.