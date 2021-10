Místní platí dlouhodobě za odpady pět set korun ročně, důchodci o stovku méně. Vedení obce věří, že razantní navýšení nepřijde ani v nejbližších letech. „Lidé produkují odpadu stále víc a víc. Rostou ceny skládkovného, dopravy, všeho. Tlaky na zvýšení cen jsou velké, touto cestou ale nechceme jít. Snažíme se co nejvíc ulehčit lidem třídění a chceme, aby četnost vývozů všech odpadů z naší obce byla co nejnižší,“ vysvětlil starosta Zbrašína Radek Čečetka.

Prvním krokem byla před časem výměna svozové firmy, čímž ve Zbrašíně ušetřili 90 tisíc korun ročně. Při částce 450 tisíc korun, která jde každoročně z rozpočtu obce na odpadové hospodářství, je to významná úspora.

V obci mají za devět milionů korun nový sběrný dvůr. Zhruba třetinu na něj poslal Ústecký kraj, třetinu nákladů pokryly „evropské“ peníze z operačního programu Životní prostředí a zbytek doplatila obec. „Součástí projektu byl i nákup popelnic na tříděný odpad, které jsme rozdali lidem do rodinných domů. Nakoupili se také stroje na jeho lisování. Plasty a papír od lidí svážíme sami, to nám umožní od příštího roku snížit počet vývozů separovaného odpadu svozovou firmou z naší obce. Tím ušetříme 45 tisíc korun za rok,“ vysvětlil starosta s tím, že tento svoz se týká velkých barevných kontejnerů umístěných v ulicích.

Zdroj: Deník Separovaný odpad svezený přímo z rodinných domů zaměstnanci obce ve sběrném dvoře lisují, čím se sníží jeho objem a tím náklady na jeho odvoz. Papír se odváží do sběrných surovin v Lounech, plasty se vozí do Chomutova.

Dalším prvkem odpadového hospodářství ve Zbrašíně je zřízení skládky pro místní. Vznikla v nedaleké rokli, vyvážet tam mohou třeba stavební materiál z rekonstrukcí domu. „Měla by nám kapacitně vydržet dvacet až třicet let. Je opravdu určena jen pro naše obyvatele, dbáme na to. U skládky je závora, je tam zaměstnanec obce, který na vše dohlíží. Naši lidé to využívají dost, platí padesát korun za tunu. Jedná se o symbolickou částku, peníze jdou na údržbu areálu,“ popsal Čečetka.

U skládky je kompostárna, kam mohou lidé vyhazovat třeba větve. Na bioodpad z domácností dostali stejně jako v okolních obcích domácí kompostéry. S využitím dotace je pořídil Mikroregion Lounské Podlesí, jehož je Zbrašín členem.