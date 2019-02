Návrat na místo činu. Zdeněk Svěrák opět zavítal do města chmele, místa, kde zhruba před padesáti lety začínal svou dráhu učitele a odkud pak vystřelil jako nehasnoucí kometa do uměleckého světa. Vyprávěl o Žatci, o škole, o filmech, divadle i svých inspiracích. Prozradil také, že se svým synem Janem, rodákem ze Žatce, chystají nový film - hudební pohádku.

„Mám Žatec rád a mám na něj spoustu krásných vzpomínek. Vždyť se mi v Žatci narodily obě děti, odstartovala tu moje učitelská kariéra, na taková místa a zážitky se nezapomíná," přivítal se Zdeněk Svěrák se studenty žateckého gymnázia, když se při besedě nostalgicky rozhlížel po místech, kde před desítkami let působil jako pedagog.

I když znaven komplikovanou a problémovou cestou z Prahy, bylo na Zdeňku Svěrákovi vidět, že na místo činu se vrátil rád. Vzpomínal a vzpomínal… „Pro děti jsem byl Přítel Bobulka, říkaly mi tak. Přítel proto, že jsem jim pořád říkal přátelé. A Bobulka? Jednou jsem vykládal o chmelu a říkal jsem, že má bobulky. Jenže studenti v Žatci věděli o chmelu daleko více než já, věděli, že chmel má šišky. A pak už mi Bobulka zůstal," usmíval se autor mimo jiné také oskarového filmu Kolja.

Dopsali jsme film

Kolju režíroval Jan Svěrák, syn, který se Zdeňkovi narodil právě v Žatci. A o nové chystané spolupráci s úspěšným režisérem se Zdeněk Svěrák rozpovídal při dotazu, zda v současnosti něco píše. „Dlouho jsem teď nic nepsal, ale ještě bych rád něco pěkného stvořil. O prázdninách jsme s Honzou dopsali film. Měl by to být hudební film pro děti, ve kterém jsme propojili několik zhudebněných známých pohádek, které jsme už dříve udělali s Jardou Uhlířem. Část by měl zpívat například Vojta Dyk, další Tomáš Klus," potěšil novým projektem fanoušky dua Svěrák - Svěrák.

Famozní vypravěč, scénárista, herec, spisovatel a stvořitel génia Járy Cimrmana, který tentokrát v Žatci nejen hrál, vyprávěl i o svém splněném učitelském snu. „Po škole jsme s manželkou začali učit v Měcholupech, pak jsem krátce byl na škole v Komenského aleji. Jenže to byly obě základní školy, kde jsem měl trochu problémy s kázní dětí, já na ně neuměl být přísný, neuměl j sem si moc kázeň udržet," smál se Svěrák. „Pak na gymnáziu v Žatci se mi ale splnil sen, tam jsem vždy chtěl učit. Přestaly problémy s kázní, studenti byli ukáznění. Najednou jsem se mohl radovat z učení, bavilo mě to," pokračoval.

Na psaní nebyl při učitelování čas

A proč vlastně s učitelským řemeslem přestal? „Chtěl jsem být také spisovatelem. Myslel jsem si, že když to zvládl Jirásek, psát a učit historii zároveň, že to zvládnu také. Jenže já měl pro psaní nešťastný obor - češtinu. Samé opravování diktátů, slohové práce. Nebyl vůbec čas na psaní. A tak jsem šel do rozhlasu, kde už jsem ten čas měl," ozřejmil, proč s oblíbenou kantořinou skončil.

Jak v žertu přiznal, do školy nechodil rád jen kvůli tomu, aby studentům ukázal krásy češtiny. „Bylo mi tehdy něco málo přes dvacet, studentům, ale hlavně studentkám, osmnáct. Takže jsme si byli blízcí i jinak, než zájmem o studium. Jenže už jsem byl ženatý, tak jsem si už nemohl vybírat," rozesmál studenty šestasedmdesátiletý tvůrce, který je od vysoké školy stále se svou ženou Boženkou. Ta je pro něj, jak přiznal, obrovskou inspirací. Hlavně při psaní ženských postav a dialogů. „Inspiraci si nejvíce beru ze života, to je nejlepší scénárista. Jen těm zážitkům pomáhám, zvýrazním je, dodám na zajímavosti. Poslouchám lidi, sleduji, jak se chovají," prozradil Svěrák. „Příběh je jako pecka z ovoce, kterou najdete. Máte základ, ale musíte ji znovu obalit dužinou. Takže píši tak, že se něco málo dozvím, a pak obaluji a obaluji," pokračoval.

Zdeněk Svěrák se rozpovídal také o Divadle Járy Cimrmana. Nejraději ze všech má prý hru Záskok. „Ze všech svých profesí mám divadlo asi nejraději. Pořád mě baví. Tedy když už roli umím a když jsem si jistý. Dvě hodiny lidem rozdáváte radost, smějí se. To u psaní není, tam ještě nevím, jestli se budou opravdu smát. Divadlo je takové koště, které vymete všechny starosti z hlavy," svěřil se.