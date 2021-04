Valná hromada Technické správy města Louny rozhodla o vytvoření dceřiné společnosti chráněné dílny. Z počátku by Chráněnka TSML s.r.o. měla zaměstnávat přibližně deset zaměstnanců.

Úklid. ilustrační foto | Foto: Deník / Zdeněk Kellner

„Cílem dceřiné společnosti bude přednostně zaměstnávat lidi se zdravotním postižením a umožnit jim tak začlenění do plnohodnotného života. Zaměstnanci Chráněnky se zapojí do údržby zeleně, úklidu Loun a provozu květinářství,“ sdělil místostarosta Milan Rychtařík. Další možný rozvoj firmy je v odpadovém hospodářství. „Chceme zapojit hendikepované zaměstnance do opětovného využívaní, tříděni a zpracování odpadů,“ dodal.