Cestující v městské hromadné dopravě v Lounech si už za několik dní o něco připlatí. Místo dosavadních třinácti korun bude od 1. ledna 2024 stát plné jízdné patnáct korun.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Milan Holakovský

Změnu ceníku městské autobusové dopravy schválili v druhé polovině prosince lounští radní. Platit začne na Nový rok, tedy 1. ledna 2024.

Jízdní řády a kompletní ceníky najdete na stránkách mulouny.cz.

„Vzhledem k nárůstu vstupních nákladů v minulém období došlo od 1. 4. 2023 ke skokovému navýšení ceny dopravního výkonu pro město Louny, a to ze 48,48 korun za kilometr na 54,15 korun za kilometr. Od 1. 1. 2024 dojde také ke změně DPH, kdy pravidelná doprava cestujících byla nově přeřazena ze sazby 10% na 12%. Tato skutečnost se, bohužel, promítla v úpravě ceníku jízdného s platností od 01. 01. 2024, kdy došlo k navýšení cen o 2 koruny s tím, že u jízdného hrazeného bezhotovostně dětmi od 6 do 15 let byla cena navýšena o 1 korunu,“ shrnula důvody zdražení a nová pravidla Jana Rybářová ze sekretariátu lounského starosty. Doplnila, že bezplatnou přepravu, včetně seniorů od 65 let, město zachová.

Jízdné v MHD v Lounech se naposledy měnilo v polovině roku 2020. Plná cena tehdy poskočila z dosavadních deseti na třináct korun. Nově to tedy bude patnáct.

Zdroj: Deník/Petr Kinšt