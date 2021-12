Platby za byt se mu sice nezvýšily, dál se mu bude z účtu měsíčně strhávat přibližně pět tisíc korun, s nějakým výrazným přeplatkem ve vyúčtování, jak byl zvyklý, ale počítat už nemůže. „Při naší spotřebě dáme za vodu a teplo o několik set korun měsíčně víc, za rok to jsou tisíce. Člověk se samozřejmě snaží šetřit, ale nejde to donekonečna,“ popsal Kotalík.

Vodné a stočné v Ústeckém kraji, kde působí Severočeská vodárenská společnost (SVS), se od 1. ledna 2022 zvýší o sedm procent. „Obyvatelé Ústeckého kraje za dodání jednoho kubíku pitné vody zaplatí 59 korun a za vyčištění stejného množství vody 53 korun,“ informoval manažer útvaru komunikace SVS Mario Böhme. Kotalíkovi, kteří během roku spotřebují kolem 120 kubíků, si tak za vodu připlatí tisícovku.

V Lounech výrazně zdraží teplo. Lidé za něj zaplatí o polovinu víc

Teplo žateckou rodinu vyjde na zhruba deset tisíc korun ročně, při plánovaném zdražení o 4,6 procenta zaplatí o pětistovku víc. Jenom. Třeba v sousedních Lounech, kde se teplo do centrální soustavy dodává z plynových kotelen, musí odběratelé počítat se skokovým nárůstem cen o více než polovinu. V Žatci se teplo vyrábí ze dřevní štěpky a uhlí. „I když ceny štěpky nebo uhlí porostou, nebude to skokové zdražení. Cena tepla bude v Žatci dál podprůměrná, rozdíl proti celostátnímu průměru navíc ještě poroste,“ sdělil ředitel Žatecké teplárenské Pavel Jonáš. Za jeden gigajoul tepla lidé v Žatci od příštího roku zaplatí 670 korun, ve zmíněných Lounech to bude o tři sta korun víc.

Co ale výrazně zdraží všem bez rozdílu, zda bydlí v Žatci nebo Lounech, jsou náklady na elektrickou energii. Zmínění Kotalíkovi odebírají elektřinu od ČEZ. „Nedávno přišel dopis, že nám zvyšují cenu za jednu kilowatthodinu z dvou tisíc na necelé čtyři tisíce. To je mazec. Měsíčně tak dáme za elektřinu minimálně o pětistovku víc. Ročně to vychází šest tisíc navíc,“ popsal Václav Kotalík. Podobné zdražení očekává i u plynu, na kterém rodina vaří. Dodavatel Kotalíkovi ještě o zvýšení cen neinformoval.

Voda na severu Čech podraží, cena kubíku překročí 110 korun

Stejně jako jim i dalším obyvatelům Žatce zmizel z měsíčního předpisu úhrad za byt poplatek za odpady. Nově musí kvůli vývozu popelnic vyplnit formulář na žatecké radnici a poslat peníze na účet města. Poplatek je stanoven na 900 korun za osobu a rok. Tříčlenné rodině Kotalíků zůstane tato položka v životních nákladech ve stejné výši, zaplatí jako letos necelé tři tisíce korun za rok.