České dráhy chystají své největší železniční muzeum na novou sezonu a hlásí připravené parní jízdy po celé republice. Lužná u Rakovníka láká mnoho výletníků také z Lounska a Žatecka.

ČD Nostalgie | Foto: se svolením Českých drah

Rovný jeden měsíc zbývá do chvíle, kdy se do nové sezony otevřou brány železničního muzea Českých drah v Lužné u Rakovníka. Stane se tak 27. dubna. Na návštěvníky poté čeká Parní víkend, Setkání drezín nebo Setkání Hektorů.

Také letos čeká na návštěvníky největšího železničního muzea v Česku s provozními vozidly bohatý program. „Vedle speciálních tematických víkendů jsou připraveny jízdy historických vozidel do různých míst v okolí Lužné u Rakovníka a množství jedinečných exponátů od skutečných vozidel po železniční modely a ukázky různé drážní techniky od lokomotiv přes osobní a nákladní vozy po zabezpečovací techniku nebo průmyslové dráhy,“ shrnuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

„Pro návštěvníky jsme letos připravili několik novinek. Zmínil bych například mnohem větší a zajímavější okruh pro průmyslovou malodráhu v našem areálu, která se těší velké oblibě u rodin s dětmi,“ upozorňuje Marek Plochý, ředitel Centra historických vozidel Českých drah, a pokračuje: „Pro letošní rok jsme připravili také několik tematických víkendů, které jsou velmi oblíbené. O víkendu 11. a 12. května to bude Parní víkend, 17. května v rámci Muzejní noci bude možné muzeum navštívit i ve večerních hodinách a zažít výjimečnou podvečerní atmosféru v depu, o víkendu 20. a 21. července chystáme Setkání drezín, na 17. a 18. srpna máme připravený Model víkend, kde se budou prezentovat nejen železniční modeláři, a 5. a 6. října zveme všechny příznivce motorových lokomotiv na Setkání Hektorů,“ vypočítává.

Muzeum Českých drah v Lužné u Rakovníka zakončí sezonu 27. října. Ovšem jako novinku ještě 7. prosince uspořádá jízdy Mikulášského vlaku po okolí.

ČD Nostalgie připravila také bohatý program jízd historických strojů. Například 22. června odsud vyrazí zvláštní vlak do Bochova, 6. července pojede parní vlak údolím Berounky do Nižboru a 7. července vyrazí parní vlak na trať do Kolešovic. Tyto jízdy se budou opakovat také 3. a 4. srpna. Ve dnech 9. a 23. července a potom také 6. a 20. srpna jsou připravené jízdy historického motoráčku do Kralovic.

„Každou prázdninovou středu, tedy po celý červenec a srpen, jsou připraveny také zvláštní nostalgické vlaky do depozitáře Národního technického muzea v Chomutově. V jeden den je tak možné zhlédnout dvě nejzajímavější železniční expozice v naší zemi a ještě si užít jízdu historickým motorákem," láká mluvčí Šťáhlavský.

Železniční muzeum ČD v Lužné u Rakovníka nabízí příležitostně také ukázky práce modelářů.Zdroj: Marek Rada

Živo bude i v jiných koutech Čech a Moravy. Tradiční jsou jízdy historických motoráčků na lokálce Břeclav – Lednice. Jejich provoz bude probíhat o víkendech a svátcích od začátku května až do konce září. Připravené jsou také jízdy pražského Čtyřkoláku v Praze a okolí. Chystají se tradiční výlety Párou na Dobříš (4. května a 12. října) a Párou Posázavím (31. března, 5. května a 13. října). V provozu bude také Rožnovský parní expres a chystají se i další jízdy při příležitosti různých regionálních akcí a událostí.

Vrcholem sezony bude Národní den železnice v České Třebové v termínu 21. a 22. září.

