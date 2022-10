Nad tratí mezi Žatcem a Lužnou se smráká. Investice do oprav jsou v ohrožení

Nad železniční tratí mezi Žatcem a Lužnou u Rakovníka visí velký otazník. Vedení Středočeského kraje zvažuje, že na ní přestane objednávat dopravu, protože je málo využívaná. Pokud na dráze v příštím roce přestanou jezdit osobní vlaky, vzhledem k minimální nákladní dopravě se odloží plánované investice. Například se nebude rekonstruovat most přes Ohři v Žatci. V konečném důsledku by to v budoucnu mohlo vést k úplnému zrušení trati, neboť obnovení provozu by si vyžádalo velké náklady.

Cestování, vlaky, ilustrační foto. | Foto: Deník/Michal Bílek

Správa železnic chystá rekonstrukci mostu přes Ohři u Žatce a rekonstrukci nádražní budovy v Krupé. „Pokud by došlo k ukončení provozu osobních vlaků na této trati, Správa železnic by přípravu a realizaci obou zmíněných investic odložila na neurčito. Například než by se na trati obnovovala osobní doprava nebo se zvýšila místní poptávka po nákladní dopravě,“ sdělil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Rekonstrukce mostu přes Ohři by přitom byla podobně rozsáhlá, jak tomu je nyní jen několik kilometrů proti proudu řeky. Mezi Žatcem a Libočany se pracuje na mostě na plzeňské trati, v místě de facto vyrostlo přemostění vodního toku úplně nové. Také v případě mostu na trati do Lužné by se příhradová konstrukce o délce 139 metrů z roku 1892 vyměnila za ocelobetonovou. Nynější plány počítají s pracemi mezi lety 2025 až 2027. Náklady rostou Na trati jezdí osobní vlaky na lince Jirkov – Chomutov – Žatec – Lužná u Rakovníka. Objednává je Středočeský kraj s finanční spoluúčastí Ústeckého. A lokálkám ve středních Čechách nynější doba zrovna nepřeje. Provoz na některých se ruší, další redukce mají přijít. Velkým kritikem nevytížených spojů je radní Středočeského kraje pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký. Náklady na veřejnou dopravu dlouhodobě rostou, ale trend příjmů tomu neodpovídá, nůžky se podle něj víc a víc rozvírají. „Nevyplácí se provozovat železniční vozidla, která mají menší kapacitu než 120 až 140 cestujících. Nemá smysl držet tratě tam, kde jezdí pár lidí. Naši železnici musíme ořezat, aby fungovaly tratě, po kterých jezdí větší množství cestujících,“ tvrdí radní. Prales Bufo. Lidé si stěžují, že park je neudržovaný. Žatec chystá renovaci O tom, zda osobní vlaky mezi Žatcem a Lužnou skončí, se rozhodne v příštím roce. Zdá se to pravděpodobné, neboť cestujících po ní jezdí málo, navíc mohou od letoška využívat nový autobusový spoj mezi Žatcem a Prahou, který železnici ve velké části trasy kopíruje. Trať Žatec – Lužná u Rakovníka navíc patří z pohledu nákladní dopravy k těm méně vytíženým. „V období posledních 12 měsíců na ní evidujeme denně jeden až dva tranzitní nákladní vlaky,“ přiblížil Gavenda. Železniční spojení mezi Prahou, Chomutovem a Chebem přes Kladno vzniklo v letech 1863 a 1873. Zmíněný úsek mezi Žatcem a Lužnou zahájil provoz 4. února 1871. Kromě osobní dopravy sloužil ve velké míře nákladní, převáželo se po něm uhlí, cukr nebo chmel. Ještě v devadesátých letech 20. století jezdil z Prahy přes Lužnou a Žatec do Německa mezinárodní rychlík, význam trati ale postupně upadal. Teď cestujícím nabízí jen tři páry osobních vlaků denně společnosti Länderbahn.

