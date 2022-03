Podle návrhu měl být železný most přes Ohři uzavřený mobilními zábranami od 1. května do 30. září každého roku a vyhrazený pouze pro cyklisty a pěší. Jeho zastánci hovořili o bezpečnosti na mostě v návaznosti na žatecké cyklostezky a vycházkové trasy a zklidnění automobilové dopravy v sousední lokalitě Husitského náměstí.

Odpůrcům hlavně z řad obyvatel za řekou se nelíbila představa delších cest po pět set metrů vzdáleném jiném silničním mostě. Proti záměru podepsaly petici stovky lidí.

Návrh na uzavření mostu v Žatci vyvolal odpor. Řadě lidem se nelíbí

Stejně jako uzavření mostu se nebude realizovat ani druhá velkoformátová malba na výměníkové stanici. Ta první vznikla na sídlišti Jih loni.

V rámci participativního rozpočtu Tvoříme pro Žatec 2022 vznikne celkem šest jiných projektů v celkové hodnotě 711 tisíc korun. „Ty vybrali občané města ve veřejném hlasování, jejich realizaci schválila rada města Žatec na svém jednání 14. března,“ sdělil mediální zástupce města Tomáš Kassal.

Hlasování občanů probíhalo od 27. ledna do 28. února. Zapojilo se do něj celkem 645 respondentů. „Projekty budou realizovány do jednoho roku, za provedení každého z nich zodpovídají příslušné odbory městského úřadu,“ dodal.

Projekty vybrané k realizaci podle pořadí hlasů:



Dětské hry na chodníku – 375 hlasů

Parčík v „Tyršovce“ – Je to vůbec parčík? – 333 hlasů

Revitalizace zídky v ulici Příkrá – 200 hlasů

Na zimoviště bezpečně! – 169 hlasů

Živé ploty, ne jak od bubnu noty! – 166 hlasů

Informační panel s architektonickou mapou města – 76 hlasů