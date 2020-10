Tři sta. U tolika lidí z okresu Louny od začátku března testy prokázaly nemoc Covid-19. Polovina se vyléčila, druhá polovina je aktuálně nemocná. Většina z nich měla nebo má lehký průběh, v nemocnici je nyní hospitalizováno několik jednotlivců z okresu Louny s touto nákazou. Dosud zemřeli čtyři lidé, u kterých se vir prokázal. Další člověk do této smutné bilance přibyl v úterý 6. října.

Naopak pozitivní zprávou je, že v okrese Louny není nákaza rozšířena jako v jiných částech Ústeckého kraje nebo ČR. Alespoň podle statistik hygieniků. Otázkou je, zda to není tím, že se v případě obyvatel okresu Louny méně testuje. Hygienici to úplně nevylučují. „Všechny zjištěné kontakty na vyšetření odesíláme, je ale pravdou, že odběrové místo v okrese Louny chybí,“ sdělila vedoucí protiepidemického oddělení hygienické stanice v Lounech Zdeňka Klapková. To se ale za pár dní změní. „V pondělí 12. října se odběrové místo otevře v Lounech,“ řekla.