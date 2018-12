Ústecký kraj – Stále podivnější začíná být příběh Zuzany K. z Děčínska, která ve směnárnách po celé republice podle policie směnila až 12 miliard korun.

Ilustrační foto | Foto: ČTK/PA/Dominic Lipinski

Peníze vozila v taškách mezi směnárnami a bankami čtyři roky. Vloni v září 43letou ženu našli mrtvou v bílé octavii u Povrlů na Ústecku. Policie případ uzavřela jako sebevraždu s tím, že se zastřelila vlastní pistolí.

Podezřelé astronomické převody peněz začaly zajímat Národní centrálu proti organizovanému zločinu. „Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření na legalizaci výnosů z trestné činnosti,“ sdělil okresní státní zástupce z Děčína Jan Fuchs. Jak nyní zjistila MF Dnes, Zuzana K. pracovala u firmy To & Mi z Varnsdorfu, v níž působí bývalí politici ze severu Čech. Jednatelem firmy je exradní za Ústecký kraj Robert Šatník (ODS), členem dozorčí rady zase exposlanec a radní Lomu na Mostecku Bronislav Schwarz (Severočeši.cz).

Společnost provozuje čerpací stanice, automyčky a patnáct směnáren, na hranici se Slovenskem má pět provozoven, s Německem šest a s Rakouskem čtyři. Bronislav Schwarz podle svých slov o zahájení trestního řízení nic neví. Jako člen dozorčí rady prý kontroluje chod firmy. „To jsem odhalil já, že to děvče krade. Při poradě vedení firmy jsem řekl: Tak jo, ona říká, že jsou tady vydělané peníze, ale já chci ty peníze vidět. Vedení jen koukalo, ale já byl takhle zvyklý z hospodářské kriminálky,“ řekl MF Dnes Schwarz, který v minulosti pracoval jako zástupce vedoucího oddělení hospodářské kriminality.

Jednatel firmy Robert Šatník se k záhadnému případu prozatím nevyjádřil.

Partner v sebevraždu nevěří

Partner mrtvé Zuzany K. ale nevěří, že by se žena zabila sama, ani tomu, že by zpronevěřovala nějaké peníze. Nenechala prý žádný dopis na rozloučenou a před smrtí s nikým ze svých blízkých o případné sebevraždě či jiných problémech nemluvila. V den, kdy se zastřelila, prý jela ráno jako obvykle do práce. "Odpoledne mi volali policisté, abych se dostavil na služebnu,“ popsal MF Dnes s tím, že právě ten den, kdy zemřela, mělo na ženu padnout trestní oznámení kvůli údajné zpronevěře 100 milionů korun. „To je ale nesmysl, kdybychom měli 100 milionů, nebydleli bychom tady v paneláku,“ dodal.